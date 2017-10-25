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Kontrol TSK'da! Türk askeri kritik noktaya konuşlandı

Türkiye, İdlib çatışmasızlık bölgesini terörist unsurlardan temizlemek için başlattığı 'stratejik operasyonu' sürdürüyor. Türk askeri terör unsurlarını köşeye sıkıştıracak tüm stratejik noktalara yerleşiyor

Kontrol TSK'da! Türk askeri kritik noktaya konuşlandı

Türkiye, İdlib çatışmasızlık bölgesini terörist unsurlardan temizlemek için başlattığı 'stratejik operasyonu' sürdürüyor. Türk askeri terör unsurlarını köşeye sıkıştıracak tüm stratejik noktalara yerleşiyor

25 Ekim 2017 Çarşamba 09:05
Kontrol TSK'da! Türk askeri kritik noktaya konuşlandı
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İDLİB-Afrin sınır hattının sıfır noktasında bulunan ve iki ilin en stratejik noktası olan Cebel Berekat dağında askeri konuşlanmayı tamamlayan Türkiye İdlib'de bulunan Ebu Zuhur ve Taftanas Askeri havalimanlarını kontrol altına alarak, askeri uçakların güvenli uçuşunu sağlayacak.

SAHA KONTROLÜ TAMAMEN TÜRK ASKERİNİN ELİNDE 
Türkiye, İdlib-Afrin sınır hattının sıfır noktasında bulunan, Dar ta İzze'ye bağlı, hem İdlib'de hem de Afrin'de mücadele üstünlüğü sağlayacak kadar strateji önemdeki Cebel Berekat dağına askeri konuşlanmayı tamamladı. Böylece İdlib saha kontrolü tamamıyla Türk askerinin eline geçerken, Afrin'in de güney sınırına askeri kalkan örüldü.  
TÜRKİYE'NİN GÜCÜNE GÜÇ KATACAK 
Türkiye, yeni bir hamleyle Ebu Zuhur ve Taftanas Askeri havalimanlarına asker konuşlandırmak için çalışma başlattı. Buralarda sağlanacak askeri üstünlük ile askeri uçakların güvenli bir şekilde inip kalkması bölgede Türkiye'nin gücüne güç katacak.  
Diğer yandan harekatın ikinci ve üçüncü adımı olan Afrin ile Menbiç operasyonlarında da bu stratejik noktalar büyük önem taşıyacak.

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Anahtar Kelimeler:
TSKİdlibçatışmasızlık Bölgesi
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