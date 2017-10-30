Komutanları böyle helikoptere bindirmişler

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında derdest edilen komutanlardan bir bölümünün helikopterle Genelkurmay Başkanlığı Karargahından götürüldükleri anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığında işlenen suçlara ilişkin, aralarında sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de yer aldığı 221 sanığın yargılandığı davanın dosyasının eklerinde hain darbe girişimine ilişkin yeni görüntüler yer aldı.



Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden davanın dosyasındaki eklerde yer alan görüntülere, derdest edilen bazı komutanların FETÖ'cüler tarafından helikopterle Genelkurmay Başkanlığı Karargahından çıkarılış anları yansıdı.



Görüntülere göre, darbe girişimine katılan pilotların kullandığı askeri helikopter Genelkurmay Başkanlığının Güney Nizamiyesi'ne yakın bir bölgede hazır bekletiliyor. Derdest edilen komutanlar, çalışır durumdaki helikoptere darbe girişimine katılan tam teçhizatlı bazı Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli tarafından bindiriliyor.



Sırayla helikoptere bindirilen komutanların ellerinin ve gözlerinin bağlı olması da dikkati çekiyor.



Komutanların bindirilmesinin ardından darbeci personelin el işaretinin ardından helikopter, Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndan ayrılıyor.

