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Komutanları böyle helikoptere bindirmişler

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki başarısız darbe girişimi sırasında derdest edilen komutanlardan bir bölümünün helikopterle Genelkurmay Başkanlığı Karargahından götürüldükleri anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Komutanları böyle helikoptere bindirmişler

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki başarısız darbe girişimi sırasında derdest edilen komutanlardan bir bölümünün helikopterle Genelkurmay Başkanlığı Karargahından götürüldükleri anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı

30 Ekim 2017 Pazartesi 18:33
Komutanları böyle helikoptere bindirmişler
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FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki  hain darbe girişimi sırasında derdest edilen komutanlardan bir bölümünün  helikopterle Genelkurmay Başkanlığı Karargahından götürüldükleri anlara ilişkin  görüntüler ortaya çıktı. 
Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığında işlenen suçlara  ilişkin, aralarında sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de yer aldığı 221  sanığın yargılandığı davanın dosyasının eklerinde hain darbe girişimine ilişkin  yeni görüntüler yer aldı.
 
Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden davanın dosyasındaki  eklerde yer alan görüntülere, derdest edilen bazı komutanların FETÖ'cüler  tarafından helikopterle Genelkurmay Başkanlığı Karargahından çıkarılış anları  yansıdı.
 
Görüntülere göre, darbe girişimine katılan pilotların kullandığı  askeri helikopter Genelkurmay Başkanlığının Güney Nizamiyesi'ne yakın bir bölgede  hazır bekletiliyor. Derdest edilen komutanlar, çalışır durumdaki helikoptere  darbe girişimine katılan tam teçhizatlı bazı Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli  tarafından bindiriliyor.
 
Sırayla helikoptere bindirilen komutanların ellerinin ve gözlerinin  bağlı olması da dikkati çekiyor.
 
Komutanların bindirilmesinin ardından darbeci personelin el işaretinin  ardından helikopter, Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndan ayrılıyor.
 

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Anahtar Kelimeler:
KOMUTANLARHelikopterFetö
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