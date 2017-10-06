Komutanlardan sınır birliklerine denetleme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve beraberindeki komutanların Van'daki birliklerde inceleme ve denetleme lerde bulunduğu bildirildi.

EDİNİLEN bilgiye göre, Orgeneral Akar beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile sabah saatlerinde askeri uçakla Van'a gitti.

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