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İNCİRLİK Üssü’nde görevli Havacı Üsteğmen Murat A,’nın Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) içinde hiç tanımadığı Sümeyre G. ile evleneceği ortaya çıktı

Komutana katalogdan eş!

İNCİRLİK Üssü’nde görevli Havacı Üsteğmen Murat A,’nın Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) içinde hiç tanımadığı Sümeyre G. ile evleneceği ortaya çıktı

09 Ocak 2018 Salı 08:57
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AYDIN'DA örgütün mahrem imamlarından olduğu öne sürülen E.K. yakalanınca, hakkındaki soruşturma genişletildi. İddiaya göre, E.K.’nın yine örgütün evlerinde kalan Sümeyre G.’ye evlilik kataloğundan, Adana’daki İncirlik 10’uncu Tanker Üs Komutanlığı’nda görev yapan Havacı Üsteğmen Murat A.’yı gösterdi. Bunun üzerine, Murat A. ve Sümeyre G., tanıştı. Evlilik hazırlıklarını tamamlayan çift 27 Ağustos 2016’da düğün tarihlerini aldı. Düğün davetiyelerini de bastıran Murat A. ve Sümeyra G.,15 Temmuz’da darbe girişimini olunca evlenemedi. Düğün tarihini erteleyen Üsteğmen Murat A, ise görev yeri olan İncirlik Üssü’ne döndü.

"ÖRGÜT İÇİN KENDİMİ FEDA EDERİM"

E.K’nın yakalanmasının ardından, cep telefonu yazışmaları incelendi. Telefonunda ’ByLock’ yüklü olduğu belirlenen’Mahrem imanın’ Sümeyre G. ile olan yazışmaları da ortaya çıktı. Yazışmalarda, Sümeyre G.’nin,"Örgüte hizmet için kimle derseniz, kim olursa onunla evlerim. Ben kendimi bu harekete feda ediyorum" dediği ifade edildi. Ayrıca ele geçirilen belgelerde E.K.’nın bu yöntemle evlendirmek istediği 22 kız olduğu da söylendi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bunun üzerine Üsteğmen Murat A.’yı yakaladı. Sorguya alınan Murat A. ifadesinde evleneceği Sümeyre G.’yi tanımadığını söyledi. Uzun süre suçlamaları kabul etmeyen Murat A.’ya daha sonra düğün davetiyesi gösterildi. Sorgusu tamamlanan Murat A. tutuklanarak cezaevine konuldu.

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