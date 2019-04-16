'Komünist Başkan' makam aracını gelin arabası yaptı

Kamuoyunda 'Komünist Başkan' olarak bilinen Fatih Mehmet Maçoğlu, belediye başkanlığına ait makam aracını kentte yeni evlenen çiftin gelin arabası yaptı.

'Komünist Başkan' makam aracını gelin arabası yaptı
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31 MART yerel seçimlerinde Tunceli Belediye Başkanı seçilen 'Komünist Başkan' Fatih Mehmet Maçoğlu, bir çifte verdiği sözü tuttu. Seçim öncesi yaptığı açıklamalarda makam aracı kullanmayacağını belirten Maçoğlu, belediye başkanlığına ait makam aracını düğün arabası yaptı. Dünya evine giren genç çift, gelin arabasına dönüştürülen makam aracıyla Tunceli caddelerinde tur attı. Düğüne katılarak genç çifti tebrik eden Başkan Maçaoğlu yaptığı açıklamada, "Seçim öncesi seçilirsem makam aracını ilk evlenen çiftlerimiz için gelin arabası yapacağımı söylemiştim. Bu arkadaşlarımız da ilk başvuran çiftimiz oldu. Bu araç halkın aracıdır, halkın hizmetindedir" ifadelerini kullandı.

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