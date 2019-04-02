Komünist Başkan çalışmaya başladı

RESMİ olmayan sonuçlara göre; Tunceli Belediye Başkanlığını kazanan ve "Komünist Başkan" olarak tabir edilen Fatih Mehmet Maçoğlu, çalışma arkadaşlarıyla yemekte bir araya geldi.

ARKADAŞLARINA YEMEK DAĞITTI

Rudaw'dan Ali Haydar Gözlü'nün haberine göre; Türkiye Komünist Partisi (TKP) Adayı Fatih Mehmet Maçoğlu, kendisiyle birlikte seçim çalışması yürüten arkadaşlarına yemek servisi yaptı.

HDP ADAYINA 4 PUAN FARK ATTI

Tunceli'de Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile yaşanan kıyasıya yarışta Maçoğlu, yüzde 32,77 ile Belediye Başkanı seçilmişti. HDP adayı Nurşat Yeşil ise yüzde 28,21 oy almıştı.

"GELECEKTEKİ ZAFERLERİN İLK HABERCİSİ"

Öte yandan, Tunceli'nin, Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) yerel seçimleri kazandığı tek il olmasını değerlendiren Rusya Federasyonu Komünist Partisi'nden (KPRF) Kalaşnikov, bu başarının TKP'nin gelecekteki zaferlerin ilk habercisi olduğunu belirtti.