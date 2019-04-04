Komünist Başkan'a, "Sebebini söyleyemeyiz" deyip mazbatasını vermediler

RESMİ olmayan sonuçlara göre Tunceli Belediye Başkanı seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu, bugün mazbatasını alarak görevi devralacaktı. Maçoğlu ve belediye meclisi üyeleri Seçim Kurulu'na giderken, burada heyete 'söylenemeyecek güvenlik gerekçesiyle mazbatanın verilemeyeceği' iletildi.

Tunceli'de TKP listelerinden girdiği yerel seçimleri kazanan ve belediye başkanı seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu, bugün mazbatasını alarak görevi devralacaktı.

ÇARŞAMBA GÜNÜNE KADAR YOĞUNLUK GEREKÇESİYLE VERMEDİLER

Sol Haber Portalı'nın aktardığına göre, çarşamba gününe kadar yoğunluk gerekçe gösterilerek görevin devredilmesi ertelenirken, bugün yapılacak mazbata teslimi de hiçbir gerekçe gösterilmeden ertelendi.

"SÖYLENEMEYECEK GÜVENLİK GEREKÇESİYLE..."

Erteleme kararı sonrası Maçoğlu ve belediye meclisi üyeleri Seçim Kurulu'na gitti. Burada, burada heyete 'söylenemeyecek güvenlik gerekçesiyle mazbatanın verilemeyeceği' iletildi.