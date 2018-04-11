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Komşudan 'Yakuza' cezası! Satırla kestiler

Ankara’da yaşanan olayda, mahalledeki iki komşusunun oğluyla kavga eden 19 yaşındaki Kayacan Durukal, akıl almaz bir vahşetle karşılaştı. Durukal’a, Japon mafyası Yakuzalar’ın cezası uygulanıp, sol el yüzük parmağı satırla kesildi

Komşudan 'Yakuza' cezası! Satırla kestiler

Ankara’da yaşanan olayda, mahalledeki iki komşusunun oğluyla kavga eden 19 yaşındaki Kayacan Durukal, akıl almaz bir vahşetle karşılaştı. Durukal’a, Japon mafyası Yakuzalar’ın cezası uygulanıp, sol el yüzük parmağı satırla kesildi

11 Nisan 2018 Çarşamba 09:10
Komşudan 'Yakuza' cezası! Satırla kestiler
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ANKARA'da üniversite sınavlarına hazırlanan 19 yaşındaki Kayacan Durukal'a, kavga ettiği kişiler tarafından Japon mafyası Yakuzalar gibi korkunç bir ceza verildi. Durukal, mahallede iki komşusunun çocuğu ile tartıştı. Olayın ardından Durukal'ın evini basan komşu çocuklarının arkadaşları, 19 yaşındaki gencin, sol el yüzük parmağını kesti. Dört saat kadar ameliyatta kalan Durukal'ın parmağı dikilirken, gözaltına alınan zanlılar serbest bırakıldı. Aile zanlıların serbest kalmalarına isyan ederken, avukatı 'Bu caniliği yapanların elini kolunu sallaya sallaya dolaşması çok acı" dedi. Korkunç olay Ankara Mamak'ta yaşandı. Ankara'da Cumhuriyet Fen Lisesi'ni bitirdikten sonra üniversite sınavlarına hazırlanan Kayacan Durukal, iki kardeşi ile kavga eden komşuları Ç.K. ve F.A'ya müdahele etti. Bu olay sonrası Durukal ile mahalleden arkadaşları olan gençler arasında tartışma büyüdü.

SATIRLA KESTİLER

Bunun üzerine Ç.K. ve F.A'nın arkadaşları Durukal ailesinin evini basıp dehşet saçtı. Yaşanan arbede sırasında arkadaşlarını dövdüğü iddia edilen Kayacan Durukal'a görülmemiş bir ceza kesildi. Kayacan Durukal'ın sol el yüzük parmağını satırla kestiler. Kanlar içinda kalan 19 yaşındaki Durukal, acı içinde kaldırıldığı hastanede ameliyata alınırken, saldırganlar kaçtı. Dört saate yakın süre ameliyatta kalan Durukal'ın kesilen parmağı yerine dikilirken, eskisi gibi elini kullanamayacağı öğrenildi. Ailenin şikayeti sonrası gözaltına alınan saldırganlar serbest bırakıldı. Oğullarının parmağını kesenlerin serbest kalmasını tepki gösteren ailesi ise, karara itraz edeceklerini söyledi.

"BU BİR CANİLİK"

Ailenin avukatı, "Bu bir canilik, bunu yapanlar elini kolunu sallaya sallaya dolaşmamalı. Satırla evi basıp çocuğu bu hale getirmişler. Ben ve ailesi, bu işin peşini bırakmayacağız" dedi. (Yeni Asır)

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Anahtar Kelimeler:
AnkaraJapon Mafyası Yakuzalar
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