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Komşu karıştı! Askeri üniformalı protestocular, sokağa indi

Ermenistan'da askeri üniformalı yüzlerce Ermeni, hükümet karşıtı protestolara katıldı

Komşu karıştı! Askeri üniformalı protestocular, sokağa indi

Ermenistan'da askeri üniformalı yüzlerce Ermeni, hükümet karşıtı protestolara katıldı

23 Nisan 2018 Pazartesi 14:29
Komşu karıştı! Askeri üniformalı protestocular, sokağa indi
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HÜKÜMET karşıtı protestoların devam ettiği Ermenistan'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Reuters'ın son dakika haberine göre, başkent Erivan'da askeri üniformalı yüzlerce Ermeni hükümet karşıtı protestolara katıldı.

PROTESTOLARIN NEDENİ NE?
Muhalifler anayasa değişikliğiyle iki dönemlik cumhurbaşkanlığı süresi sona erince geçen hafta parlamentoda başbakanlığa getirilen Sarkisyan'ın istifa etmesini istiyor.
Başbakanlık makamının yetkilerini artıran anayasa değişikliğinin Sarkisyan'ın iktidarda kalması için getirildiğini savunan muhalifler bütün yetkilerin başbakanda toplanmasına karşı çıkıyor ve Serj Sarkisyan'ın başbakanlık görevinden istifa etmesini istiyor.
Serj Sarkisyan, 17 Nisan'da parlamentoda yapılan oylamada başbakan seçilmişti.
Yetkileri anayasa referandumu ile kısıtlanan cumhurbaşkanlığı makamına ise geçen ay Armen Sarkisyan seçilmiş ve geçen hafta yemin ederek cumhurbaşkanlığı görevini Serj Sarkisyan'dan devralmıştı.

MUHALEFET LİDERİ GÖZALTINA ALINMIŞTI
Dün Serj Sarkisyan ile muhalif lider Nikol Paşinyan arasında yapılan görüşme sadece üç dakika sürmüş, görüşmenin ardından Paşinyan gözaltına alınmıştı.

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Ermenistan
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