Komisyona ilk gün 1200 başvuru

15 TEMMUZ darbe girişiminin ardından FETÖ ile iltisakı bulunduğu gerekçesiyle kamudan uzaklaştırılan aralarında polis, asker ve memurların bulunduğu 111 binden fazla kişi ile kapatılan dernek, vakıf gibi kuruluşların itirazlarını değerlendirecek olan OHAL Komisyon’u başvuruları kabule başladı. Başvuruiçin önce https://ohalkomisyonu.basbakan... adresinde yer alan elektronik ortamdaki başvuru formu doldurulacak. İhraç edilen veya açığa alınanlar, internet üzerinden başvuru sonrası başvuru formunu doldurup çıktısı imzalandıktan sonra valiliklere bu formu ve ekinde ibraz edilecek belgeleri teslim etmek suretiyle başvurularını tamamlayacak. Başvurular, başvuru işlemlerinin başladığı tarihten itibaren 60 gün içerisinde yapılabilecek olup 14 Eylül 2017 tarihinde sona erecek.



YAYIM SIRASINA GÖRE

İlk gün internet üzerinden yaklaşık 3 bin 28 başvuru formu oluşturuldu. Bunlardan bin 189'u valiliklere dilekçe verdi. Komisyonun başvuruları, ihraca esas olan KHK’nın yayımlanma tarihini dikkate alarak inceleyeceği belirtiliyor. OHAL kapsamında çıkarılan KHK’lar ile 111 binden fazla kişi kamudan ihraç edilirken, 5 bin civarında kurum ve kuruluş kapatıldı. Normal şartlarda OHAL’le görevine son verilenler, yargıya gidemiyordu.



7 KİŞİ KARAR VERECEK

Ancak 23 Ocak 2017 tarihli 685 sayılı KHK ile OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu kurulması kararlaştırıldı. Böylece OHAL uygulamaları kapsamında memuriyetten ve çeşitli görevlerden çıkarılanlara ‘itiraz’ yolu açıldı. 7 kişiden oluşan Komisyon, kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarma ya da ilişiğin kesilmesi, öğrencilikle ilişiğin kesilmesi, dernekler, vakıflar, sendika, federasyon ve konfederasyonlar, özel sağlık kuruluşları, özel öğretim kurumları, vakıf yükseköğretim kurumları, özel radyo ve televizyon kuruluşları, gazete ve dergiler, haber ajansları, yayınevleri ve dağıtım kanallarının kapatılması, emekli personelin rütbelerinin alınması gibi işlemler hakkında başvuruları değerlendirecek ve karar verecek. Komisyon, 60 gün içinde yapılan itirazları incelemeye alacak. 7 üyeli Komisyonun toplantı ve karar yeter sayısı 4 olacak. Oylamalarda çekimser oy kullanılamayacak.