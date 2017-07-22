Komandolara 'hendek barikat' eğitimi

DÜNYANIN en zorlu askeri eğitim merkezleri arasında gösterilen Isparta’nın Eğirdir İlçesi’nde 1926'da kurulan Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı’nın şubat ayında başlatılan gönüllü astsubay ve subaylara yönelik Komando İhtisas Kursu’nun 5'inci aşaması, 'Meskun Mahallerde Teröristle Mücadele Harekatı Tatbikatı', başarıyla tamamlandı. Eğitime Türkiye’den 24, Azerbaycan’dan 14 ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden 4 olmak üzere toplam 42 astsubay ve subay katıldı. 140 gönüllünün katıldığı ve beşinci safhasına 42 subay ve astsubayın gelebildiği 6 aşamadan oluşan Komando İhtisas Kursu’nda 1 kadın astsubay da bulunuyor.

BİNALARA GİZLENEN TERÖRİSTLERİ TEMİZLEYECEKLER

Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı’nda, Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki sarp ve dağlık alanlara benzer bölgelerde ihtisas kursunun dört aşamasını geçen komandolar, 5'inci aşamada Meskun Mahallerde Teröristle Mücadele Harekatı eğitimi verildi. Bu eğitimde, geçmişte Doğu ve Güneydoğu'de, terör örgütünün sözde özyönetim ilan etmesinin ardından birçok ilçede güvenlik güçlerince uygulanan hendek barikat operasyonlarında olduğu gibi komando astsubay ve subaylar, kent merkezlerinde evlerin içine gizlenen teröristleri etkisiz hale getirmeye yönelik eğitim aldı. Eğitim başarılı bir tatbikatla sona erdi.

Dünyanın en zorlu askeri eğitim merkezleri arasında gösterilen Isparta’nın Eğirdir İlçesi’nde 1926'da kurulan Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı’nın şubat ayında başlatılan gönüllü astsubay ve subaylara yönelik Komando İhtisas Kursu’nun 5'inci aşaması, 'Meskun Mahallerde Teröristle Mücadele Harekatı Tatbikatı', başarıyla tamamlandı. Eğitime Türkiye’den 24, Azerbaycan’dan 14 ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden 4 olmak üzere toplam 42 astsubay ve subay katıldı. 140 gönüllünün katıldığı ve beşinci safhasına 42 subay ve astsubayın gelebildiği 6 aşamadan oluşan Komando İhtisas Kursu’nda 1 kadın astsubay da bulunuyor.

BİNALARA GİZLENEN TERÖRİSTLERİ TEMİZLEYECEKLER

Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı’nda, Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki sarp ve dağlık alanlara benzer bölgelerde ihtisas kursunun dört aşamasını geçen komandolar, 5'inci aşamada Meskun Mahallerde Teröristle Mücadele Harekatı eğitimi verildi. Bu eğitimde, geçmişte Doğu ve Güneydoğu'de, terör örgütünün sözde özyönetim ilan etmesinin ardından birçok ilçede güvenlik güçlerince uygulanan hendek barikat operasyonlarında olduğu gibi komando astsubay ve subaylar, kent merkezlerinde evlerin içine gizlenen teröristleri etkisiz hale getirmeye yönelik eğitim aldı. Eğitim başarılı bir tatbikatla sona erdi.