Komandolar, Tel Abyad'dan milli sporculara selam gönderdi
Barış Pınarı Harekatı başlamasıyla birlikte milli sporcularımız müsabakalarda asker selamı ile gündem olmuştu. Türk sporcularının selamına cevapsız kalmayan komandolar millilerimize Tel Abyad'dan selam gönderdi. Komandoların mesajında, "Selamınızı aldık. Sizlere ve tüm milletimize selam olsun" denildi.
GÜNDEM 16.10.2019, 10:40
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'ndan rahatsız olanlara en güzel cevabı milli sporcularımız verdi. Cimnastikten boksa futboldan tenise birçok branşta başarı elde eden sporcularımız, başarılarını asker selamıyla süsledi. Sporcuların selamlarına cevapsız kalmayan Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Millilerimizin selamını alan komandolar paylaşımda "Selamınızı aldık. Sizlere ve tüm milletimize selam olsun" dedi.
KOMANDOLAR: SİZLERE VE TÜM MİLLETİMİZE SELAM OLSUN
Komandolar mesajında şu ifadeleri kullandı: Şampiyon olan milli sporcularımız ve Milli Takımımızın selamlarını aldık. Gözünüz arkada kalmasın. Bizler vatanımız ve milletimiz için görevimizin başındayız. Tel Abyad'dan sizlere ve tüm milletimize selam olsun.
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