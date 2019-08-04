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Komando birlikleri sınıra gönderildi

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Suruç ilçesine zırhlı askeri araçlarla komando sevkiyatı yapıldı

GÜNDEM 04.08.2019, 11:25 Enes Subaşı
Komando birlikleri sınıra gönderildi
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SURİYE sınırındaki askeri birliklere askeri araç ve komando sevkiyatı sürüyor. Batı illerinden sınır birliklerine sevk edilen komandoları taşıyan zırhlı araçlar, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine ulaştı. Personel taşıyan 10 araçlık askeri konvoy, terör örgütü PYD/YPG denetimindeki Suriye’nin Halep kentine bağlı Aynel Arap ilçesi karşısında bulunan Suruç’un Mürşitpınar Mahallesi'ndeki sınır birliklerine takviye olarak konuşlandırıldı.

#Komando birlikleri
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