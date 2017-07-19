Koltuğuna sırt üstü yattığı motosikleti tek elle kullanıyor

OLAY, Güvenevler Mahallesi, Asiye Sultan Bulvarında meydana geldi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Afyonkarahisar İl Başkanı Yalçın Görgöz’ün “yurdum insanı” başlığı ile sosyal medyaya yüklediği yaklaşık 10 saniyelik videoyu görenler gözlerine inanamadı. Cep telefonu ile seyir halinde ilerleyen trafikte çekilen görüntüde, bir genç kodluğuna sırt üstü uzandığı ve sol elini başının altına aldığı motosikleti sağ eli ile kullanırken görülüyor. Daha ilginç olan ise gencin görüntülendiğini fark ettiğinde kendisini çeken kişiye sol elinin baş parmağı kaldırarak “tamam” işareti yapıp gülümsemesi. Video boyunca yatarak motosiklet kullanan gencin hem kendi hem de başkalarının hayatını riske attığından adeta habersiz bir şekilde sürekli gülümsemesi ile ise dikkatlerden kaçmıyor.
Öte yandan, yatarak kullandığı motosiklette plaka olmadığı da gözleniyor.
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