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Kolonları patlayan binanın raporu hazırlandı

6 gün önce kolonları patladığı gerekçesiyle boşaltılan bina ile ilgili ön rapor hazırlandı

GÜNDEM 22.08.2019, 18:27 22.08.2019, 18:28 Enes Subaşı
Kolonları patlayan binanın raporu hazırlandı
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SARUYER Bahçeköy'de 6 gün önce kolonları patladığı gerekçesiyle boşaltılan bina ile ilgili ön rapor hazırlandı. Binanın beton mukavemet sonuçları açısından riskli olduğu kaydedilen raporda, bina sakinlerinin eşyalarının aynı anda olmamak şartıyla tahliye edilmesinin risk teşkil etmeyeceği belirtildi. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “Ön rapor çıktı. Betonun mukavemet değerlerini öğrendik. Beklediğimiz gibi riskli çıktı. Aynı şekilde donatı miktarı bakıldığında yani bir betonarme betonu olarak şu andaki olması gerekenin altında değerler çıktı. Mühendislerle birlikte bir değerlendirme yaptık. Bir sonraki aşamanın zaman alacağını göz önünde bulundurarak, insanların mağduriyetlerini azaltmak için eşya tahliyelerine karar verildi. 4'er, 5'er dairelik boşaltmayı planlı bir şekilde yaparak eşyalarını almalarını sağlayacağız" dedi.

#kolon #rapor
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