Kocasının başını keserle ezerek öldüren kadının ilk ifadesi kan dondurdu

OLAY, saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Karabük Sokak'ta bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, 3 çocuk annesi Fadik S. (47), 28 yıllık kocası Veysel Sağdıç ile kendisini kıskandığı için sürekli tartışma yaşadı. Veysel Sağdıç, öğle saatlerinde yaşadıkları apartmana yeni taşınan komşularına camdan bakan karısı Fadik S'yi görünce karısına küfür etti. Olayın ardından Fadik S. kocasıyla bir süre tartıştı. Fadik S. akşam eşi Veysel Sağdıç uyuduktan sonra eline aldığı keserle kocasının kafasına vurarak öldürdü. Kanlar içerisinde odadan çıkan Fadik S., polisi arayarak "kocamı öldürdüm" diyerek telefonu kapattı. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ve sağlık ekipleri Veysel Sağdıç'ı kanlar içerisinde buldu. Fadik S., Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Veysel Sağdıç'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemenin ardından Veysel Sağdıç'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.Şüpheli Fadik S.'nin emniyetteki ilk ifadesinde, "Sürekli beni kıskandığı gibi yeni taşınan komşumuzdan da kıskanarak bana küfür etti. Ben de televizyonda gördüğüm nisan ayında Adıyaman'da bir kadının kocasını keserle öldürdüğü aklıma geldi. Kocam uykuya dalınca olayı gerçekleştirdim" dediği öne sürüldü. Şüpheli Fadik S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.