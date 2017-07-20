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Kocası ile yakaladığı kadının cinsel organına acı biber sürdü!

Vietnam'da aldatılan kadın, kocasının birlikte olduğu kadının cinsel organına acı biber sürerek intikam aldı. Olay anının fotoğrafları sosyal medyada yayınlandı

Kocası ile yakaladığı kadının cinsel organına acı biber sürdü!

Vietnam'da aldatılan kadın, kocasının birlikte olduğu kadının cinsel organına acı biber sürerek intikam aldı. Olay anının fotoğrafları sosyal medyada yayınlandı

20 Temmuz 2017 Perşembe 17:27
Kocası ile yakaladığı kadının cinsel organına acı biber sürdü!
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VIETNAM'DA 23 yaşındaki Ly  Chanel isimli hamile kadın, 23 yaşındaki kocası Chien Keo, saatlerce ortalıktan kaybolmaya başlayınca şüphelendi. Kadın yanına aldığı dört arkadaşı ile beraber kocasını takip etti. Kocasının bir motele girdiğini gören kadın motel odasına girince kocasını başka bir kadın ile ilişkiye girerken yakaladı. Arkadaşlarıyla beraber çıplak fotoğraflarını çektiği kadının cinsel organına acı biber süren  Chanel, acılar içerisinde debeleşen kadını darp etti.

KOCASININ METRESİNİN ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİ

Aldatılan hamile kadın Ly, arkadaşlarının yardımı ile kocasının metresinin elbiselerini çıkartıp fotoğraflarını çekti.

ACI KIRMIZI BİBERİ KADININ CİNSEL ORGANINA SOKTU

Ly, daha sonra ameliyat eldiveni giyip çantasından çıkardığı acı kırmızı biberi kocasının metresinin cinsel organının içine sürdü.

ACI İÇERİSİNDE KIVRANAN KADINA İŞKENCE YAPTILAR

Aldatılan kadın ve arkadaşları, Biberin etkisi ile acı içinde çığlık atan metresi saçlarında tutup yere yatırdıktan sonra işkence etmeye başladılar ve o anların fotoğraflarını paylaştılar.

KADIN VE ARKADAŞLARI TEPKİ GÖRDÜ

Sosyal medya üzerinden yayınlanan fotoğraflara yorum yapan çoğu kullanıcılar hamile kadın ve arkadaşına işkence yaptıkları gerekçesi ile tepki gösterdiler.

KADININ CİNSEL ORGANINDA ZARAR TESPİT EDİLİRSE, ALDATILAN KADIN CEZA ALACAK

Yapılacak soruşturmada metrsin vajinasında her hangi bir yara veya hasar tespit edilirse kadın para cezası alacak.

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