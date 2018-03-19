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Günlük Burç Yorumu - 19 Mart 2018 Pazartesi
19 Mart Günlük Burç Yorumu

Koca ülke bu soruya cevap arıyor: Türklerle akraba mıyız

Macaristan'da yapılan bir araştırma, yüzlerce yıldır gündemde olan kimlik tartışmasını yeniden alevlendirdi. Eski Macar Kralı'nın cesedine yapılan genetik testlerde, Macarların Asya kökenli oldukları ortaya çıktı

Koca ülke bu soruya cevap arıyor: Türklerle akraba mıyız

Macaristan'da yapılan bir araştırma, yüzlerce yıldır gündemde olan kimlik tartışmasını yeniden alevlendirdi. Eski Macar Kralı'nın cesedine yapılan genetik testlerde, Macarların Asya kökenli oldukları ortaya çıktı

19 Mart 2018 Pazartesi 12:21
Koca ülke bu soruya cevap arıyor: Türklerle akraba mıyız
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BU araştırma, bundan bin yıl önce, kavimler göçünün bir parçası olarak Orta Avrupa'ya gelen ve bu topraklara yerleşen ilk Macar boylarının genetik olarak kimlere daha çok benzediğini ortaya çıkarmaya yönelikti.

BİN YIL ÖNCE DURUM NEYDİ?

Bugün elbette Macar insanları genetik olarak Orta Avrupalı. Yani Macarların genomu çevre halkların, Çeklerin, Slavların, Ukraynalıların, Avusturyalıların genlerine çok benziyor.

Peki, ama acaba bin yıl önce durum neydi?

İşte bu sorunun yanıtı Macar boylarının Orta Avrupa'ya geldiği yıllarda bu kavmi yöneten ve daha sonra da ülkenin ilk kralı olan Arpad hanedanından III. Bela'nın kemik örneklerinden alınan DNA'larda arandı.

ASYA KÖKENLİ ÇIKTILAR

Bu araştırmanın sonucu, o dönem Macarların genlerinin Asya kökenli olduğunu ortaya koyuyordu. Aynı araştırma bin yıl önce bu topraklara yerleşen ilk Macar boylarından bir grup insanın yeni bulunan mezarlarındaki kalıntılar üzerinde de yapıldı. Sonuç aynıydı: İlk Macarlar Asya kökenliydi ve hatta genleri yüzde 25-30 oranında Asya Türklerinin genleriyle benzeşiyordu.

Bu araştırmalara gösterilen ilgi yüzyıllardır devam eden tartışmanın Macarlar açısından hala çok güncel olduğunu ortaya koyuyor.

BİLİMSEL KAYITLARDA MACARLAR YOK

Macar tarihçileri, Macar kavminin hangi bölgeden geldiğinin bilinmediğini söylüyor. Çünkü o dönemlerden tarihsel kayıtlarda Macarlara ait bilgi yok.

Bir halkın kökenini aramada yardım edebilecek bir diğer ipucu da o halkın lisanı. Macarca hiçbir dille çok yakın akrabalık ilişkisi içinde değil. Hatta uzun tartışmaların ardından Türkçeden çok Finceye benzediği konusunda oluşan bir mutabakat da var.

Ancak bilim insanlarının bu öngörüsü kamuoyunu tatmin etmiyor.

TÜRKLERLE AKRABALAR MI?

Macarcanın Türkçe ile bağlantısı olduğu, Macar halkının da Asya'nın Türk halklarıyla akrabalık içinde bulunduğu iddiası halk arasında inatla yaşamaya devam ediyor.

Zaten Macarların Türklere olan ilgi ve yakınlığı yeni bir olgu değil. Ortada nesnel hiçbir kanıt olmamasına rağmen Macarların atalarının Hunlar olduğu, dolayısıyla Türklerle de akraba oldukları savı yüzyıllar öncesinden bugünlere kadar gelen bir iddia.

Hun ilişkisi halk arasında öylesine güçlü ki Macaristan'ın Avrupa Birliği'ne katıldığı ilk yıllarda kendilerini Hun olarak gören on binlerce Macar imza toplamış ve Hunları Avrupa Birliği'nde bir azınlık olarak kabul ettirmeye çalışmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
MacaristanMacar Kralı
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