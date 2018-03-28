Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 29 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Tesadüfen bulundu! İnsan vücudundan yeni bir organ keşfedildi
Tesadüfen bulundu!
Tehlikeye dikkat! "Nasıl kaydedildim" merakı başınızı yakabilir
Tehlikeye dikkat! "Nasıl kaydedildim" merakı...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 28 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...

Koca şehir bir oldu, şehidi için saf tuttu

Amanos Dağı kırsalında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur memleketi Samsun'da on binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi

Koca şehir bir oldu, şehidi için saf tuttu

Amanos Dağı kırsalında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur memleketi Samsun'da on binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi

28 Mart 2018 Çarşamba 17:25
Koca şehir bir oldu, şehidi için saf tuttu
banner404

HATAY'DA Amanos Dağı kırsalında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur (25) memleketi Samsun'da düzenlenen cenaze töreninin ardından sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

HASTANEDE ŞEHİT DÜŞMÜŞTÜ

Hatay'ın Arsuz ilçesi Amanos Dağı kırsalında terör örgütü PKK'lı bir grup ile Jandarma Özel Harekat timleri arasında çıkan çatışmada yaralanan ve götürüldüğü İskenderun Devlet Hastanesi'nde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur için memleketi Samsun'un Salıpazarı ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.
GEÇİCİ GÖREVLE HATAY'A GİTMİŞ

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tokur'un cenazesi Salıpazarı İlçe Devlet Hastanesi morgundan alınarak Fatih Camii'ne getirildi. Buradaki cenaze törenine Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, şehidin annesi Nazmiye ve babası Sebahattin Tokur, şehidin 1 yıllık eşi Melike Tokur (25), şehidin 3 kardeşi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. 2 yıllık asker olan şehit Jandarma Uzman Çavuş Tokur'un Ankara'da görev yaptığı ve geçici görevle Hatay'a gittiği belirtildi. Öte yandan cenaze törenine şehidin Ankara'da görev yaptığı birlikteki arkadaşları da katıldı. Silah arkadaşları şehidin anne ve babasının elini tek tek öptü.
TABUTA SARILIP AĞLADILAR

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur'un annesi Nazmiye ve eşi Melike Tokur tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Melike Tokur'un eşinin fotoğrafını öpüp ağlaması yürekleri dağladı. Şehidin kardeşi Erdem Tokur (12) da ağabeyinin tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tokur için öğlen namazı sonrasında cenaze namazı kılındı. Ardından cenaze Kalfalı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Amanos DağışehitSamet Tokur
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni dönem pazartesi başlıyor
Yeni dönem pazartesi başlıyor
Terörist başı Fettullah Gülen'e dolandırıcılıktan soruşturma
Terörist başı Fettullah Gülen'e dolandırıcılıktan soruşturma
4 ayda 2 milyon liralık vurgun! Paraları alıp Mısır'a tatile gittiler
4 ayda 2 milyon liralık vurgun! Paraları alıp Mısır'a tatile gittiler

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim