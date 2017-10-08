Kobrayı füzeyle vuran terörist öldürüldü!

ÖLDÜRÜLEN teröristlerden birinin 13 Mayıs 2016 tarihinde Çukurca’da Kobra helikopteri füzeyle düşürdüğü iddia edilen Torhildan Derwiş kod adlı Müjdat Taşdemir olduğu öğrenildi. 13 Mayıs 2016’da Çukurca’daki üs bölgesine teröristlerce saldırı düzenlenmiş, burada 6 asker şehit düşmüştü. Çıkan çatışmaya destek amaçlı gönderilen kobra helikopterin düşmesi sonucunda da Kara Pilot Üsteğmen Burak Bikebahşi ve 36 yaşındaki Kara Pilot Üsteğmen Müjdat Kerem Şahan şehit olmuştu. TSK’dan yapılan ilk açıklamada helikopterin düşüş nedeni teknik arıza olarak açıklanmış, araştırmanın ardından füzeyle düşürülmüş olabileceği duyurulmuştu.



PKK ise helikopterin düşüren teröristin füzeyi fırlattığı görüntüleri yayınlayarak saldırıyı üstlenmişti. Görüntülerde Rus yapımı SAM Strela SA-2 füzesiyle kobra tipi helikopterin düşürülme anı yer alıyordu.



2 kadın yönetici de öldü

Diyarbakır'daki çatışmada terör örgütünün sözde ‘Özgür Kadın Birlikleri’ ismini verdiği ‘YJA Star’ elebaşı isimlerden ‘Gülnaz Ege’ kod adlı Nuran Er ve İçişleri Bakanlığı’nın ‘Gri renkli arananlar listesi’nde yer alan ve sözde özel güç sorumlusu Sariye Amed kod adlı Sevim Solmuş’un da öldürüldüğü açıklandı.