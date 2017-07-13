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Klon maille milyonluk vurgun

İSTANBUL Polisi, özellikle dış ticaret firmaların maillerini klonlayarak, ödemeleri kendi hesaplarına aktararak milyonluk vurgun yapan çeteyi çökertti. Operasyonda, çoğu Nijerya uyruklu 23 şüpheli yakalandı. Vurgun paralarıyla lüks içinde yaşayan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda yaklaşık 500 bin lira değerinden döviz ele geçirildi. Polis firma yetkililerini dikkatli olmaları konusunda uyardı

Klon maille milyonluk vurgun

İSTANBUL Polisi, özellikle dış ticaret firmaların maillerini klonlayarak, ödemeleri kendi hesaplarına aktararak milyonluk vurgun yapan çeteyi çökertti. Operasyonda, çoğu Nijerya uyruklu 23 şüpheli yakalandı. Vurgun paralarıyla lüks içinde yaşayan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda yaklaşık 500 bin lira değerinden döviz ele geçirildi. Polis firma yetkililerini dikkatli olmaları konusunda uyardı

13 Temmuz 2017 Perşembe 15:44
Klon maille milyonluk vurgun
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İSTANBUL Emniyeti’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nü harekete geçiren olay yapılan bir suç duyurusuyla başladı. Polise müracaatta bulunan bir iş adamı, mailinin ele geçirildiğini ve kendisine yapılması gereken ödemenin başa biri tarafından tahsil edildiğini ifade ederek şikayette bulundu. Şikayet üzerine harekete geçen ekipler,  2 benzer olayın daha yaşandığını tespit etti.

23 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Siber Polisi’nin araştırmalarında, mail hesaplarının virüs saldırısıyla klonlandığı belirlendi. Şüphelilerin firmaların mail trafiğini takip ettikleri tespit edildi. Alışverişi izleyen çetenin, ödeme sırasında, devreye girdiği anlaşıldı.  Ödeme alacak firmanın hesap bilgilerinin değiştirildiği ve dolandırıcıların kendi hesap bilgisini karşı fitmaya gönderdiği ortaya çıktı.  

LÜKS YAŞAM
Araştırmaların tamamlanmasının ardından Balıkesir ile İstanbul Şişli, Esenyurt ve Büyükçekmece’de operasyon düzenlendi.  Baskında, 15’i  Nijerya uyruklu 8’i Türk 23 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda ise 500 bin liranın üzerin bir tutarında, döviz ele geçirildi. Şüphelilerin vurgun paraları ile lüks içinde yaşadığı da tespit edildi.

13'Ü TUTUKLANDI 
Çete üyeleri Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Farklı eylemleri de olduğu değerlendirilen ve yurtdışındaki çete üyeleri ile bağlantılı olduğu belirlenen 23 şüpheliden 13’ü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. 

UZMANLARDAN ÖNLEM UYARISI
İstanbul Emniyeti, bu tarz dolandırıcılıkları önlemek için yapılması gerekenleri dile getirdi. Uzmanlar, dolandırıcıların, şirketlerin mail sunucusu yada web sitelerine tanımlı CPanel yada Webmail alanlarına siber saldırı düzenlendiğini belirtiyor. Bu saldırılarla şirket mailleri klonlanıyor. Bilişim uzmanları, şebekelere engel olmak için bazı önlemler sunuyor. Buna göre, Server şifreleri güçlendirili; güncel ve güçlü antivirüs programları kullanılmalı, e-posta'lar okunmadan önce virüs taramasından geçirilmeli, banka hesap teyitleri sesli yada görüntülü görüşmelerle yapılmalı. Uzmanlar ayrıca, şirket maillerinin ve hesaplarının kişisel işlerde kullanılmamasını öneriyor. 
 

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Anahtar Kelimeler:
Klon MailVURGUNDolandırıcılık
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