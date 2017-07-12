Klipte oynama hayali gerçek oldu

MUĞLA Büyükşehir Belediyesi, ‘7 Günde 7 Hayal’ projesi kapsamında 8 engelli vatandaşın hayallerini gerçekleştirdi. Yatağan’da 5 yıldır kızlarını görmeyen zihinsel engelli 52 yaşındaki Ayşenur ve 56 yaşındaki Mehmet Dibektaş çifti kızları ile buluşurken, Kavaklıdere’nin Nebiler Mahallesi’nde engeli nedeniyle bugüne kadar evden dışarı çıkamayan Lütfü Erdal sağlık ekipleri ile birlikte ilk defa yaşadığı mahalleyi gördü. 53 yaşındaki Caner Can, uçağa binme hayalini uçakla İstanbul’a giderek gerçekleştirdi.

Niyazi Özserin isimli engelli vatandaş hayali olan arabayı kullanırken, hayatlarında hiç sinemaya gitmeyen iki engelli vatandaşın da hayalleri belediye sayesinde gerçek oldu. Hayalini gerçekleştiren bir başka isim ise Duygu Halav oldu. Halav, müzik tutkusu nedeniyle yerel bir sanatçı ile bir klipte oynama isteğini Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bildirdi. 21 yaşındaki Duygu’nun hayalinin gerçekleşmesi için Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimleri Burdurlu yerel sanatçı Ümmet Çelik ile irtibata geçti. Sanatçı Ümmet Çelik, Fethiye'ye konser için geldiğinde Duygu ile tanıştığını belirterek, Duygu’yu evinde ziyaret etti. Klip çekimleri Muğla Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın personeli tarafından Fethiye’de gerçekleştirildi. Çekilen video klip Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından montajı yapılarak yayına hazır hale getirildi.

Duygu Halav, hem Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’e teşekkür etmek hem de klibi izlemek için Muğla Büyükşehir Belediyesinin engelli aracı ile annesi Emine Halav'la birlikte belediyeye geldi. Genç kızı ve annesini Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hacı Koç karşıladı. Duygu, klip çekimlerini ilk defa Başkan Gürün ile birlikte izledi. Klibi izlerken gözlerinin içi gülen Duygu, hayalinin Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, “Çok mutluyum. Başkanımız Osman Gürün’e hayalimi gerçekleştirdiği için çok teşekkür ediyorum ve kendisini çok seviyorum” dedi.

Anne Emine Halav da, “Şu anda Duygu çok mutlu ve heyecandan da konuşamıyor. En büyük hayaliydi ve o gerçekleşti. Şu anda çekilen klibi izledik ve biz de heyecanlandık. Kızımın hayalini gerçekleştirdiği için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’e çok teşekkür ediyoruz. Hayalimizi gerçekleştirdiği için bizi çok mutlu etti. Allah da onu mutlu etsin” diye konuştu.

Başkan Gürün, büyük projeler yapılabileceğini ama büyük projelerin engelli bir kızın, annesinin ve ailesinin bu mutluluğu ile ölçümünün mümkün olmadığını söyledi. Başkan Gürün, “Engelli kızımızı böyle mutlu ve hayalini gerçekleştirmenin hem şaşkınlığı hem de mutluluğu içinde görmek beni ve ekibimi çok mutlu ediyor. İnsanlar hayal kurmalı ve kurulan hayallerin bir gün gerçekleşebileceğini düşünmeli. Hayal kurmak başarılı olmanın ön şartlarından birisidir. Özellikle engelli ve hayalini gerçekleştirme imkânına sahip olmayanların çok uzak ve imkânsız gibi gördüğü konularda çok basit dokunuşlarla onları mutlu etmek de sosyal belediyecilik açısından da bizim bir görevimiz. Bu projeden de maksadımız bu. Eğer biz kızımızı güldürebiliyorsak, tebessüm ettirebiliyorsak ve annesi babası mutlu oluyorsa o zaman biz de hayal ettiğimiz şeye kavuşmuş olduk” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün, klibi genç kıza hediye etti.