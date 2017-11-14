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KKTC'den Rum tarafına sitem!

KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: "Kıbrıs Türk halkının tüm barışçı girişimlerine rağmen Rum tarafı 50 yıl süren müzakere süreci boyunca hiçbir açılım yapmadı

KKTC'den Rum tarafına sitem!

KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: "Kıbrıs Türk halkının tüm barışçı girişimlerine rağmen Rum tarafı 50 yıl süren müzakere süreci boyunca hiçbir açılım yapmadı

14 Kasım 2017 Salı 19:54
KKTC'den Rum tarafına sitem!
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KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı  Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk halkının tüm barışçı girişimlerine rağmen Rum  tarafının 50 yıl süren müzakere süreci boyunca hiçbir açılım yapmadığını söyledi. 
Bakan Ertuğruloğlu, KKTC'nin 34. kuruluş yıl dönümü kutlamaları  çerçevesinde adaya konuk olarak gelen yabancı gazetecileri makamında kabul etti.
 
Kabulde konuşan Ertuğruloğlu, KKTC'nin haksız ambargolara rağmen emin  adımlarla geleceğe yönelik gelişimini ve uluslararası alandaki çalışmalarını  sürdürdüğünü belirterek, Kıbrıs Türk halkının bu mutlu gününde yanında olan tüm  katılımcılara teşekkür etti.
 
Kıbrıs Türk halkının tüm barışçı girişimlerine rağmen Rum tarafının 50  yıl süren müzakere süreci boyunca hiçbir açılım yapmadığını dile getiren  Ertuğruloğlu, "Uluslararası camia da Kıbrıs'taki gerçekleri yıllardır görmezden  geldi. Kıbrıs bir 'Helen' adası değildir. Kıbrıs Türk halkı Ada'nın eşit  ortağıdır." diye konuştu.
 
Kıbrıs Türk halkının 50 yılı çalındı
 
Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Misyonu çerçevesinde 50 yıl  sürdürülen ve sonuçsuz kalan Kıbrıs müzakereleri ile Kıbrıs Türk halkının 50  yılının çalındığını söyleyen Ertuğruloğlu, bugün Kıbrıs'ta iki ayrı devlet  olduğunu ve bunun tüm uluslararası camia tarafından bilinmesine rağmen politik  sebeplerle kabul edilmek istenmediğini vurguladı.
 
Ertuğruloğlu, KKTC'nin demokratik yapı içinde her geçen gün ana vatan  Türkiye'nin desteğiyle gelişimini sürdürdüğünü ve uluslararası alanda  görünürlüğünü artırdığını belirterek, şunları kaydetti:
 
"Kıbrıs'ta BM, AB, ABD ve İngiltere başta olmak üzere tüm uluslararası  camia taraflı davranıyor. Kıbrıs Türk halkının yanında sadece garantör Türkiye  duruyor. Kıbrıs Türk halkı sebep olmadığı bir sorun yüzünden yıllardır haksız bir  şekilde ambargolar altında tutuluyor. Buna daha fazla sessiz kalınmaması  gerekiyor. 'Kıbrıs Cumhuriyeti' bir Rum devleti değildir, ortaklık devletidir ve  Kıbrıs Türk halkı bu ortaklıktan silah zoruyla atılmıştır. 1963 yılından da önce  başlayan Kıbrıs sorunu 1974'te başlamış gibi gösterilmeye çalışılıyor. 1974  Kıbrıs sorununun başlangıcı değil sonucudur."
 
Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Kıbrıs'ta iki halkın, eşit ortak  haklara sahip olduğuna dikkati çekerek, bu çerçevede iki devletin iyi komşuluk  ilişkileri içinde bu coğrafyada geleceğini birlikte sürdürebileceğini anlattı.
 
KKTC olarak yeni müzakere sürecinin veya "B" planının ne olacağına ana  vatan Türkiye ile karar vereceklerine işaret eden Ertuğruloğlu, "Stratejik önemi  olan bir bölgedeyiz. Bunu tüm taraflar görüyor. Tüm güçler bu bölgede söz sahibi  olmak istiyor. O yüzden bu coğrafyada Türk ulusunun haklarını korumaya devam  edeceğiz." ifadelerini kullandı.
 
Bakan Ertuğruloğlu, ayrıca Kıbrıs adası etrafındaki enerji  kaynaklarında Kıbrıs Türk halkının da hakkı bulunduğunu belirterek, Rum tarafının  tek taraflı faaliyetlerine izin verilmeyeceğini, Kıbrıs Türk halkının haklarının  sonuna kadar korunacağını vurguladı.
 

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Anahtar Kelimeler:
KKTCRUM
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