KKTC'den Rum tarafına sitem!

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk halkının tüm barışçı girişimlerine rağmen Rum tarafının 50 yıl süren müzakere süreci boyunca hiçbir açılım yapmadığını söyledi.

Bakan Ertuğruloğlu, KKTC'nin 34. kuruluş yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde adaya konuk olarak gelen yabancı gazetecileri makamında kabul etti.



Kabulde konuşan Ertuğruloğlu, KKTC'nin haksız ambargolara rağmen emin adımlarla geleceğe yönelik gelişimini ve uluslararası alandaki çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, Kıbrıs Türk halkının bu mutlu gününde yanında olan tüm katılımcılara teşekkür etti.



Kıbrıs Türk halkının tüm barışçı girişimlerine rağmen Rum tarafının 50 yıl süren müzakere süreci boyunca hiçbir açılım yapmadığını dile getiren Ertuğruloğlu, "Uluslararası camia da Kıbrıs'taki gerçekleri yıllardır görmezden geldi. Kıbrıs bir 'Helen' adası değildir. Kıbrıs Türk halkı Ada'nın eşit ortağıdır." diye konuştu.



Kıbrıs Türk halkının 50 yılı çalındı



Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Misyonu çerçevesinde 50 yıl sürdürülen ve sonuçsuz kalan Kıbrıs müzakereleri ile Kıbrıs Türk halkının 50 yılının çalındığını söyleyen Ertuğruloğlu, bugün Kıbrıs'ta iki ayrı devlet olduğunu ve bunun tüm uluslararası camia tarafından bilinmesine rağmen politik sebeplerle kabul edilmek istenmediğini vurguladı.



Ertuğruloğlu, KKTC'nin demokratik yapı içinde her geçen gün ana vatan Türkiye'nin desteğiyle gelişimini sürdürdüğünü ve uluslararası alanda görünürlüğünü artırdığını belirterek, şunları kaydetti:



"Kıbrıs'ta BM, AB, ABD ve İngiltere başta olmak üzere tüm uluslararası camia taraflı davranıyor. Kıbrıs Türk halkının yanında sadece garantör Türkiye duruyor. Kıbrıs Türk halkı sebep olmadığı bir sorun yüzünden yıllardır haksız bir şekilde ambargolar altında tutuluyor. Buna daha fazla sessiz kalınmaması gerekiyor. 'Kıbrıs Cumhuriyeti' bir Rum devleti değildir, ortaklık devletidir ve Kıbrıs Türk halkı bu ortaklıktan silah zoruyla atılmıştır. 1963 yılından da önce başlayan Kıbrıs sorunu 1974'te başlamış gibi gösterilmeye çalışılıyor. 1974 Kıbrıs sorununun başlangıcı değil sonucudur."



Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Kıbrıs'ta iki halkın, eşit ortak haklara sahip olduğuna dikkati çekerek, bu çerçevede iki devletin iyi komşuluk ilişkileri içinde bu coğrafyada geleceğini birlikte sürdürebileceğini anlattı.



KKTC olarak yeni müzakere sürecinin veya "B" planının ne olacağına ana vatan Türkiye ile karar vereceklerine işaret eden Ertuğruloğlu, "Stratejik önemi olan bir bölgedeyiz. Bunu tüm taraflar görüyor. Tüm güçler bu bölgede söz sahibi olmak istiyor. O yüzden bu coğrafyada Türk ulusunun haklarını korumaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Bakan Ertuğruloğlu, ayrıca Kıbrıs adası etrafındaki enerji kaynaklarında Kıbrıs Türk halkının da hakkı bulunduğunu belirterek, Rum tarafının tek taraflı faaliyetlerine izin verilmeyeceğini, Kıbrıs Türk halkının haklarının sonuna kadar korunacağını vurguladı.

