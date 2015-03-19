kızlı erkekli oturmak yasak

19 Mart 2015 Perşembe 13:05
Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, Bursa İnönü Ortaokulu Müdür Yardımcısı Murat Esenboğa’nın 8. sınıf öğrencilerine “kızlı-erkekli” oturmayı yasakladığı iddia edildi. eğitim-İş Bursa Şube Başkanı Özkan Rona, Esenboğa’nın teneffüslerde sınıflarda erkeklerle yan yana oturan kızlara, “Siz kafir misiniz? Kendinizi New York sokaklarında mı sandınız? Hayat kadını mı olacaksınız” diye bağırdığı ve kız ve erkek öğrencileri sınıflarda ayrı sıra gruplarına oturttuğu bilgisini verdi.
Üslubu yanlış diye savundu
Esenboğa’nın yaptıklarından rahatsız olan bazı öğretmenler okul müdürü Eren Bahri Gök’ün yanına çıktı ve şikâyetçi oldu. Müdür Gök, öğretmenlere yardımcısı Esenboğa ile konuşacağını söyledi. Ancak bazı öğretmenlerin derslere geç girdiğini de aktardı. Müdürün bunu anımsatmasının “tehdit anlamına geldiğini” belirten Eğitim-İş Bursa Şube Başkanı Özkan Rona, “Müdür yardımcısının müdüre şikâyet edilmesine karşın, ne il milli eğitim müdürlüğü ne de ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından herhangi bir işlem başlatılmıştır” dedi. Okul Müdürü Eren Bahri Gök ise böyle bir olayın yaşanmadığını söyledi, daha sonra bazı “konuşma üslubu yanlışları” olabileceğini söyledi. Gök, “Bu zamanda veliler en ufak bir olayda kıyameti koparıyor. Böyle bir şey olmuş olsaydı, veliler bu okulu şimdiye yıkmıştı. Mesele üzüm yemek değil bağcıyı dövmek” diye konuştu.
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Son Güncelleme: 19.03.2015 12:05