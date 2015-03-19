kızlı erkekli oturmak yasak

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, Bursa İnönü Ortaokulu Müdür Yardımcısı Murat Esenboğa’nın 8. sınıf öğrencilerine “kızlı-erkekli” oturmayı yasakladığı iddia edildi. eğitim-İş Bursa Şube Başkanı Özkan Rona, Esenboğa’nın teneffüslerde sınıflarda erkeklerle yan yana oturan kızlara, “Siz kafir misiniz? Kendinizi New York sokaklarında mı sandınız? Hayat kadını mı olacaksınız” diye bağırdığı ve kız ve erkek öğrencileri sınıflarda ayrı sıra gruplarına oturttuğu bilgisini verdi.

Üslubu yanlış diye savundu