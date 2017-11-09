Kızım annen öldü benimle evlenir misin?

“MASALCI Dede” olarak bilinen, “Türk Kültürünü Araştırma” ile “Türk Dünyasına Hizmet” ödüllerinin sahibi Yücel Feyzioğlu’nun “Açıl kabağım açıl” isimli kitabında yer alan bir masalda geçen ifadeler tepki çekti.
Önce İnsan Uluslararası Kadın ve Çocuklarla Dayanışma Derneği Genel Başkanı Nuray Canan, Feyzioğlu’nun kitabının kapağını ve tepki çeken bölümün fotoğrafının sosyal medya hesabından paylaştı.
“TOPLATMA VE YASAKLAMA KARARI” İSTEĞİ
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Milli Eğitim Bakanlığı’na seslenerek “Sn. yetkililer, ‘Masalcı Dede’ olarak bilinen, Türk kültürünü araştırma’ ödüllü, Yücel Feyzioğlu’nun çocuklarımızın zihnini zehirlediği bu ve diğer eserleriyle ilgili toplatma ve yasaklanma kararı almanız tüm kamuoyunun beklentisidir” diye yazdı.
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