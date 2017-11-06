Kız yurdunda film gibi olay! KYK noktayı koydu

KARAMAN'DA KYK'ya ait Nefise Sultan Kız Öğrenci Yurdu'nda gece saatlerinde öğrenciler, içeriye siyah giyimli birinin gelip Arapça bir şeyler söyledikten sonra "Sıra sizde! Öleceksiniz!" notu bıraktığını iddia etmiş, fenalık geçirenler olmuştu. KYK iddiaları yalanladı.

"ÖĞRENCİLERİN MAKSADINI AŞAN GİRİŞİMİ"

Konuyla ilgili KYK Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ön incelemede, yurt binasına dışarıdan yabancı bir kişinin girişinin olmadığının belirlendiği, yaşananların, öğrencilerin maksadını aşan bir girişiminden kaynaklandığı bildirildi.

GİRİŞ OLMADIĞI BELİRLENDİ

Söz konusu olayla ilgili ön inceleme yapıldığı belirtilen açıklamada, "Yurt binasına dışarıdan yabancı bir kişinin girişinin olmadığı belirlenmiştir. İddialara konu olan eylemin yurtta kalan öğrencilerin maksadını aşan bir girişimi olduğu tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi

Açıklamada, konunun incelenmesi için müfettiş görevlendirildiği kaydedildi.