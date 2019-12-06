Kız öğrencilerin etek boyunu ölçen müdürün ses kaydı internete düştü

SİİRT'İN Kurtalan ilçesindeki Anadolu Lisesi'nde okul müdürü F.K.'nin, kız öğrencilerin pantolonlarının boyunu ölçüp, aşağılayıcı ifadelerle hakaretlerde bulunduğu iddia edildi. Valilik, inceleme ve soruşturma başlattı.

SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Sosyal medyaya yüklenen bir ses kaydında, Kurtalan Anadolu Lisesi Müdürü F.K.'nin, kız öğrencilerin pantolon boyunu ölçüp, cevap verenlere aşağılayıcı ifadeler kullanarak, hakaret ettiği duyuluyor. Ses kaydının sosyal medyadan yayılması üzerine valilik inceleme ve soruşturma başlattı.

"BURASI SENİN YATAK ODAN DEĞİL"

Ses kaydında okul müdürünün, "Terbiyesiz, kes sesini. Sen denize gitmiyorsun, mayoyla gelemezsin buraya. Senin yatak odan değil burası. Paçanı daraltarak kısaltarak, bacağını göstererek değil. Saçının bağlı olması gerekir. Bağlamak zorundasın, tokayla tutturmak zorundasın." dediği duyuluyor.

AÇIĞA ALINDI

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Siirt Kurtalan Anadolu Lisesinde, okul müdürü tarafından bir öğrenciye 'psikolojik şiddet uygulandığı ve hakaret edildiği' iddiasıyla ilgili, bahse konu olan okul müdürü açığa alınmış olup konuyla ilgili inceleme ve soruşturma başlatılmıştır."