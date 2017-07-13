Kız öğrencilere cinsel istismarda bulunan öğretmen hakkında karar çıktı!

İZMİR 'in Menderes İlçesi'nde 3 yıl önce, yaşları 6 ile 11 arasında değişen 6 kız öğrenci sine ' porno film izlettiği' ve 'istismarda bulunduğu' suçlamasıyla tutuklanan emekli öğretmen Adil Ş.'nin yargılandığı dava karar açıklandı.Sanık Adil Ş. 82 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Dava, öğretmen Saadet Özkan'ın çabalarıyla kamuoyunun gündemine taşınmıştı.

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