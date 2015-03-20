Kız öğrenciden öğretmene dayak

Efeler İlçesi'ndeki Mustafa Kiriş Ortaokulu Müdür Yardımcısı ve İngilizce öğretmeni olan Sema Albayrak, iddiaya göre 8. sınıf öğrencisi İ.G.'nin (14) bahçede sigara içtiğini gördü. Bunun üzerine ikaz eden Albayrak, daha sonra görüşmek için odasına çağırdı. Okulda sigara içmemesi konusunda uyarılan İ.G.'nin sinirlenerek öğretmene saldırdığı iddia edildi. Gürültüyü duyan diğer öğretmenler, odaya girerek öğretmeni kurtardı. Baygınlık geçiren Albayrak için sağlık görevlileri çağırıldı. İlk müdahalesi okulda yapılan Albayrak, cankurtaranla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Darbeyle alnı çizilen ve başında şişik oluşan Sema Albayrak, bir günlük iş göremez raporu aldı. Tedavisinin ardından ise önce okul idaresine, sonra polise şikayette bulundu. Polis ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü, vakayla ilgili soruşturma başlattı.



