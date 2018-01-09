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Kız çocuklarıyla ilgili paylaşımı tepki çeken öğretmen jet soruşturma

Küçük yaştaki kızların evlendirilmesiyle ilgili sosyal medyadan " Zina edecek kadar yaşı büyük. Evlenmeye geldi mi yaşı küçük" paylaşımını yapan öğretmene soruşturma açıldı

Kız çocuklarıyla ilgili paylaşımı tepki çeken öğretmen jet soruşturma

Küçük yaştaki kızların evlendirilmesiyle ilgili sosyal medyadan " Zina edecek kadar yaşı büyük. Evlenmeye geldi mi yaşı küçük" paylaşımını yapan öğretmene soruşturma açıldı

09 Ocak 2018 Salı 22:12
Kız çocuklarıyla ilgili paylaşımı tepki çeken öğretmen jet soruşturma
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TEKİRDAĞ'IN Saray ilçesinde sosyal medya hesabı üzerinden "küçük yaşta evlilikler"le alakalı paylaşım yapan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.

"SORUŞTURMA SONUCUNA GÖRE İŞLEM YAPILACAK"

Saray Kaymakamı Alp Arslan, AA muhabirine, ilçedeki bir ortaokulda görevli öğretmen C.Ç. ile ilgili sosyal medya hesabındaki paylaşım nedeniyle soruşturma başlatıldığını söyledi.

Soruşturmanın İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince yürütüldüğünü ifade eden Arslan, "Soruşturma sonucuna göre öğretmen ile ilgili gerekli işlem yapılacak." dedi
"ZİNA EDECEK KADAR BÜYÜK, EVLENECEK KADAR KÜÇÜK"

 Söz konusu öğretmen, Cihad Ç., Facebook'taki iletisinde, "Ergenlik çağına ermeyen kızın rahatlıkla sevgilisi olabiliyor ve durum normal karşılanıyor. Ama bu kıza madem bu haltı yiyebiliyorsun evlenedebilirsin dediklerinde her nedense yaşın küçüklüğü ortaya atılıyor hemen. Zina edecek kadar yaşı büyük. Evlenmeye geldi mi yaşı küçük" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
ZinaSoruşturmaÖğretmen
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