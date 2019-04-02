Kıyasıya rekabetin olduğu gece tam 20 kez aynı ismi aramış!

TÜRKİYE'DE 31 Mart 2019 gecesi partiler arasında kıyasıya rekabet yaşandı.CHP'de, 31 Mart seçimlerinin sonuçları değerlendirilirken, o geceye ilişkin bazı detaylar da ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile o gece 20 kez telefonda görüştüğü belirtildi.

SANDIK SONUÇLARINI TEK TEK HESAPLADI

Milliyet'in haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim gecesi bilgisayarın başına geçti ve kıyasıya yarışın olduğu İstanbul'daki bütün sandık sonuçlarını tek tek hesapladı.

İKİ İSİM 20 KEZ TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

CHP liderinin bu hesaplamaları partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nu arayarak paylaştığı kaydedilirken, iki ismin o gece 20 kez telefonda görüştüğü belirtildi.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Mesaisini sabah 05.30 sıralarında tamamlayarak evine geçen ve sonuçlar kesinleşene kadar rehavete kapılmanın yanlış olacağını ifade eden Kılıçdaroğlu'nun, gecenin ilerleyen saatlerinde mutluluğunu gizlemediği, en yakınında olan isimlerle duygusal anlar yaşadığı kaydedildi.