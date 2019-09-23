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Kıvanç'la pozu olay olan hakimden sürpriz karar!

Kıvanç Tatlıtuğ ile duruşma salonunda fotoğraf çektiren ve hakkında HSK tarafından inceleme başlatılan kadın hakim, mazeret iznine ayrılarak adliyeye gelmedi.

GÜNDEM 23.09.2019, 12:05
Kıvanç'la pozu olay olan hakimden sürpriz karar!
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"VERGİ usulüne muhalefet" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıkan Kıvanç Tatlıtuğ ile duruşma salonunda fotoğraf çektiren ve hakkında HSK tarafından inceleme başlatılan kadın hakimin mazeret iznine ayrıldığı öğrenildi.

HER ŞEY FOTOĞRAFI PAYLAŞMASIYLA BAŞLADI

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, sahte fatura kullandığı iddiasıyla "vergi usül kanuna muhalefet" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle geçtiğimiz 19 Eylül'de Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkmıştı. İddiaya göre, duruşma sonrasında Anadolu 12. Asliye Mahkemesi hakimi S.Ş.U., ünlü oyuncuyla fotoğraf çektirerek, fotoğrafı 'Perşembe'nin sürprizi' açıklamasıyla sosyal medyasında paylaştı.

HSK'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Bunun üzerine açıklama yapan HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, "İnceleme tamamlanınca söz konusu eylemin disiplin cezası gerektirir boyutta olup olmadığı araştırılıp, 06.03.2019 tarihli HSK genel kurulunda kabul edilen ve 11.03.2019 tarihinde kamuoyuna açıklanan Yargı Etiği Bildirgesi'nde kabul edilen ilkeler kapsamında da değerlendirme yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

MAZERET İZNİ ALDI

Öte yandan, hakim S.Ş.U.'nun mazeret iznine ayrılarak adliyeye gelmediği ve yaklaşık 20 gün önce Anadolu 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde göreve başladığı öğrenildi.

#Kıvanç Tatlıtuğ #hakim #sürpriz karar
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