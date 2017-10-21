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Kitap fuarında İhsan Eliaçık gerginliği

Kayseri Kitap Fuarı'nda İhsan Eliaçık'a bir grup tarafından hakaretler yağdırıldı. Polis Eliaçık'ın fuara girmesine izin vermedi. Tekin Yayınevi Eliaçık'a saldırıyı kınayarak diğer yayınevlerinin olayı protesto etmesini istedi. Ayrıntı Yayınları fuarı terk edeceğini duyurdu

Kitap fuarında İhsan Eliaçık gerginliği

Kayseri Kitap Fuarı'nda İhsan Eliaçık'a bir grup tarafından hakaretler yağdırıldı. Polis Eliaçık'ın fuara girmesine izin vermedi. Tekin Yayınevi Eliaçık'a saldırıyı kınayarak diğer yayınevlerinin olayı protesto etmesini istedi. Ayrıntı Yayınları fuarı terk edeceğini duyurdu

21 Ekim 2017 Cumartesi 18:16
Kitap fuarında İhsan Eliaçık gerginliği
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KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Kayseri Kitap Fuarı’nda İhsan Aliaçık gerginliği yaşandı. Bir grup, Eliaçık’ın fuarı terk etmesini isteyerek hakaretler yağdırdı. Gerginliğin artması üzerine polis, Eliaçık'a fuar alanına almadı.

İHSAN ELİAÇIK'TAN AÇIKLAMA

Saldırıya uğrayan İhsan Eliaçık, Birgün gazetesine açıklamalarda bulundu. Eliaçık sözlü sataşmayla başlayan saldırıda kendisine "Dinsiz ateist, Kayseri'yi terk et" diye bağırıldığını aktardı. Eliaçık'a göre saldırganlar yuhlamak ve slogan atmakla da yetinmedi;  fiziksel saldırıda da bulundu. Eliaçık, fiziksel saldırıda yara almadığını belirtti. Polisin saldırganlara müdahale etmediğini aktaran Eliaçık, kendisini korumaya çalışan okurların darp edildiğini aktardı. Saldırının organize olarak gerçekleştirildiğini belirten Eliaçık, belediye tarafından hedef gösterildiğini iddia etti.

YAYINEVLERİNDEN TEPKİ
İhsan Eliaçık’ın yayıncısı Tekin Yayınevi olaya tepki gösterdi. Yayınevinden yapılan ilk açıklamada “Toplanıyoruz, tüm yayıncılara çağrımızdır” denilerek fuarın protesto edilmesi istendi. Ayrıntı Yayınları da yapılan saldırıyı kınadı ve Tekin Yayınevi'nin çağrısına uyarak fuarı terk edeceklerini duyurdu. Yapılan açıklamada “Kitaba, düşünceye ve ifadeye saldırıyı reddediyor, duyarlı yayınevlerinin de bu duruma tepkisiz kalmayacağını umuyoruz” denildi.

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