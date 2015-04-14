Kışladaki cep telefonuna '7 numara' şartı

TÜRK Silahlı Kuvvetlerinin çalışması kapsamında erbaş ve erler kışlalarda cep telefonlarını belirli koşullar ve saatlerde kullanabilecek. Kışlada kullanılacak telefonların sim kartı özel olacak. Sadece 7 numarayı aramaya açık olacak telefonlara mesai saatlerinde de ulaşılamayacak.
Türk Silahlı Kuvvetleri, erbaş ve erlerin aileleriyle olan iletişimini geliştirmek, moral ve motivasyonu yükseltmek için kışlalarda cep telefonlarının kullanılmasına yönelik çalışmasını tamamladı. Buna göre, kışlada cep telefonu belirli koşullar ve saatlerde kullanılacak. Bununla ilgili askeri yetkililerin GSM şirketleriyle görüşmeleri sürüyor. Çalışma kapsamında erbaş ve erler için özel sim kart üretilecek. Bu kartların takılacağı telefonlar mesainin olduğu 08.00 ile 18.00 saatlerinde kullanılamayacak. Söz konusu saatlerde erişime kapalı olacak sim kartlar, mesainin bitimiyle kullanıma açılacak. Tatil günleri ve bayramlarda ise telefonlara gün boyu ulaşım sağlanacak.
'AKILLI TELEFONA' İZİN YOK
Kışlada kullanılacak telefonların rehberleri de sınırlı olacak. Sim kartlarıyla erbaş ve erler, 5'i cep telefonu olmak üzere 7 telefon numarasına ulaşabilecek.
Erbaş ve erlerin kışlada kullanacakları telefonların "akıllı telefon" olmasına da izin verilmeyecek. Çalışma kapsamında askerlere telefonlarını şarj etmeleri konusunda da kolaylık sağlanacak. Erbaş ve erler bunun için yatakhanelerdeki prizleri kullanabilecek.
Askerler özel hazırlanacak sim kartlarını kendileri alacak. Kışlada cep telefonun kullanılmasına yönelik çalışmalar sürerken uygulamanın iki ay içinde hayata geçilebileceği tahmin ediliyor. Uygulama erbaş ve erlerin yanı sıra subay, astsubay ve uzman personeli de kapsayacak.
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Son Güncelleme: 14.04.2015 10:33