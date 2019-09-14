Kışlada yangın
Kırkağaç Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Başayar Kışlası'nda çamaşırhanenin bulunduğu bölümde çıkan yangın maddi hasara neden oldu
GÜNDEM 14.09.2019, 15:25
ALINAN bilgiye göre, kışlada çamaşırhanenin bulunduğu bölümde alevler yükseldi.
Yetkililerin haber vermesiyle yangına Akhisar Orman İşletme Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar OSB itfaiye amirliğine bağlı 10 itfaiye aracı müdahale etti.
Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse de yangın yerine giderek bilgi aldı.
Çamaşırhane binasının bulunduğu bölümün yangında zarar gördüğü öğrenildi.
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