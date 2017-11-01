Kışlada kavga : 7 asker yaralı

OLAY , bu gece Malkara 95'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na bağlı Çetin Başar Kışlası 'nda meydana geldi. Kışlada vatani görevlerini yapan askerler arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada 7 asker, vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları darbelerle yaralandı. Yaralı askerler, askeri ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Askerlerden biri, buradaki ilk müdahalenin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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