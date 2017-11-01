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Kışlada kavga : 7 asker yaralı

Tekirdağ'ın Malkara İlçesi'ndeki Çetin Başar Kışlası'nda vatani görevini yapan askerler arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavgada, 7 asker yaralandı

Kışlada kavga : 7 asker yaralı

Tekirdağ'ın Malkara İlçesi'ndeki Çetin Başar Kışlası'nda vatani görevini yapan askerler arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavgada, 7 asker yaralandı

01 Kasım 2017 Çarşamba 07:45
Kışlada kavga : 7 asker yaralı
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OLAY, bu gece Malkara 95'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na bağlı Çetin Başar Kışlası'nda meydana geldi. Kışlada vatani görevlerini yapan askerler arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada 7 asker, vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları darbelerle yaralandı. Yaralı askerler, askeri ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Askerlerden biri, buradaki ilk müdahalenin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
TekirdağMalkaraÇetin Başar Kışlası
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