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Kış üslenmesine geçen PKK'ya darbe

Muş'ta jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, terör örgütü PKK mensuplarına ait 12 adet sığınak bulundu

Kış üslenmesine geçen PKK'ya darbe

Muş'ta jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, terör örgütü PKK mensuplarına ait 12 adet sığınak bulundu

26 Eylül 2017 Salı 12:38
Kış üslenmesine geçen PKK'ya darbe
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VALİLİKTEN yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerce 'Şehit Jandarma Üstçavuş Serdal Uyanık 2017-94 Operasyonu' yapıldığı belirtildi.
Terör örgütünün Şenyayla bölgesindeki kış üslenmesiyle ilgili hazırlıklarına yönelik 23 Eylül 2017 tarihinde yapılan operasyonda, 12 adet çeşitli boyutlarda sığınak tespit edildiği ifade edilen açıklamada, "Sığınaklar içerisinde 1 adet EYP, 710 kilogram un, 160 kilogram şeker, 117 kilogram bulgur, 100 kilogram makarna, 80 kilogram pirinç, 50 kilogram patates, 50 kilogram soğan, 42 kilogram çay, 30 adet toz hamur mayası, 23 paket helva, 18 kilogram margarin, 10 kilogram tuz, 10 kilogram nohut, 10 kilogram kekik, 8 kilogram çikolata, 6 kilogram salça, 5 kilogram sıvı yağ, 2 kilogram mercimek, 2 kilogram zeytin, 2 kilogram pekmez, 1 kilogram tahin, bin adet hazır kahve, 1 kutu kahve, 2,5 kilogram tütün, 10 adet büyük tüp (7 dolu), 10 adet küçük tüp (5 dolu), 1 adet testere, 4 adet puşi, kışlık elbise için 1 top keten kumaş (400 metre), 10 takım kar elbisesi, eldiven, çorap, 9 adet mont, 4 adet yağmurluk, 4 adet uyku tulumu, 1 adet el yapımı hedik, 4 adet akü, 34 adet orta boy pil, 5 adet radyo parçası ve patlayıcılarda kullanılan elektronik devre kartı, 150 metre elektrik kablosu, 1 adet ısıtıcı, 1 adet tüplü ekmek fırını, 1 adet tüplü ekmek pişirme sacı, 1 adet tüplü ocak, 200 metre naylon sera, 100 metre branda, muhtelif miktarda mutfak malzemeleri, 2 kilogram çivi, 2 adet kürek ile 2 adet kazma ele geçirilmiş ve olayla ilgili adli işlemlere başlanmıştır" denildi.
Açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için il genelinde terörle mücadele kapsamındaki operasyonların kararlılıkla devam edileceği vurgulandı. 

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Anahtar Kelimeler:
MuşJandarmaTerör örgütüPKKSIĞINAKDarbe
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