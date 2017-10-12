Kış değil kenevir bahçesi!

ANKARA polisi Natoyolu Caddesi’ndeki bir evde kenevir yetiştirildiği ihbarı aldı. Bunun üzerine evi fiziki takibe alan ekipler, B.V. isimli şahsın kenevir yetiştirdiğini belirledi. Harekete geçen ekipler, önceki akşam saatlerinde B.V.’nin eve gelmesiyle baskın düzenledi. Ekipler, evin oturma odasını kenevir tarlasına çeviren ve esrar imal eden B.V.’yi gözaltına aldı. B.V.’nin Hint kenevirini yetiştirebilmek için alüminyum folyo ve bez dolap kullanarak, özel düzenekle sıcaklık ve nemi kontrol edilen yapay sera oluşturduğunu belirlendi. Aramada, çok sayıda Hint keneviri, fanus içerisinde çok sayıda Hint keneviri fidanı, 40 kilo esrar, bir hassas terazi, bir ruhsatsız tabanca, bitki yetiştirmede kullanılan zirai ilaç, gübreli toprak, ısı ve nem ölçer aletler ele geçirildi.
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