Kırmızı listedeki terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca Bitlis-Merkez ilc?e Kayadağ ko?yu? kırsalında bugün "S?ehit Jandarma Onbaşı Hakan IS?IK 2019-60 Operasyonu" gerçekleştirildi.

Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin, Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride 4 milyon lira ödülle aranan, sözde orta saha sorumlusu "Ali Piling" kod adlı Şerif Yakut olduğu belirlendi.



Söz konusu teröristin son bir yılda Diyarbakır, Batman, Bitlis, Mus?, Elazıg? ve Bingo?l'deki eylemlerin talimatını verdiği öğrenildi.



Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2019, 23:39