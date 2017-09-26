Kırmızı ışıkta zincirleme kaza: 3 yaralı

ALINAN bilgilere göre, Şanlıurfa - Siverek karayolu Şirinkuyu mahallesi yakınlarında seyir halindeki Abdulvahap G. yönetiminde bulunan ve aşırı hızlı olduğu iddia edilen 21 EK 499 plakalı otomobil, duramayınca kırmızı ışıkta bekleyen Halil Timur idaresindeki 35 VE 021 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile hareket eden otomobil ise önünde bulunan İbrahim Varan yönetimindeki 07 D 4662 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobillerde bulunan Abdulvahap ve Hediye G. ile 6 yaşındaki Muhammed Raşit T. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otomobillerde sıkışan yaralının olması ihtimaline karşı olay yerine itfaiye ekibi sevk edilirken, trafik bir süre aksadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.