ADIYAMAN Atatürk Bulvarı Karayolları kavşağında sürücülerin kırmızı ışık ihlali kazaları da beraberinde getirdi. Aynı kavşakta farklı zamanlarda meydana gelen her iki kazaya da kırmızı ışık ihlalinin neden olduğu görüldü.

İlk kazada kırmızı ışıkta geçen hafif ticari araç, kavşakta bekleyen ve yeşil ışığın yanmasıyla birlikte hareket eden otomobile çarptı.

Aynı yerde gece meydana gelen diğer kazada ise yine ışık ihlalinden dolayı iki otomobil çarpıştı.