ADIYAMAN Atatürk Bulvarı Karayolları kavşağında sürücülerin kırmızı ışık ihlali kazaları da beraberinde getirdi. Aynı kavşakta farklı zamanlarda meydana gelen her iki kazaya da kırmızı ışık ihlalinin neden olduğu görüldü.
İlk kazada kırmızı ışıkta geçen hafif ticari araç, kavşakta bekleyen ve yeşil ışığın yanmasıyla birlikte hareket eden otomobile çarptı.
Aynı yerde gece meydana gelen diğer kazada ise yine ışık ihlalinden dolayı iki otomobil çarpıştı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.