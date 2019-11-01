Kırmızı bültenle aranan iki kadın Türkiye'de yakalandı

INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan Rusya vatandaşı 2 kadın, beraberindeki 3 çocukla birlikte Kilis'te yakalandı. Türkiye'ye kaçak yollarla geçmeye çalıştıkları anlaşılan teröristler, İnterpol işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

SINIR HATTINDA OPERASYON DÜZENLENDİ

Alınan bilgiye göre, bir grup teröristin yasa dışı yollarla Türkiye'ye gireceği bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Ekipler, Duruca köyü Suriye sınır hattında düzenledikleri operasyonda, yurda kaçak yollarla girdikleri tespit edilen 2 kadını, beraberlerindeki 3 çocukla yakaladı.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORLAR

Kimlik kontrollerinde, Rusya vatandaşları E.K. ve E.S. oldukları belirlenen teröristlerin, Interpol tarafından kırmızı bültenle arandıkları tespit edildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, İnterpol işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.