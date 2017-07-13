Kırkpınar'da Kıraç coşkusu

EDİRNE Belediye Başkanlığı tarafından bu yıl 656'ıncısı düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali kapsamında Sarayiçi mevkiinde Kıraç sahne aldı. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı konsere Kıraç, asker botu, kot pantolon ve tişört ile çıktı.

Söylediği şarkılarla davetlilere müzik şöleni yaşatan Kıraç, sahnede ışığa gelen sivrisineklerle ilgili espri yaptı. Sineklerin sahneye istila etmesini espri dille yorumlayan Kıraç, "Bu ne ya tepemizde sinekler, gerçi biraz sesi açtık sinekler gitti. Sinekler Rock müzik sevmiyor sanırım ya da beni sevmiyorlar" dedi.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Kıraç'ın söylediği şarkılara hayranları da eşlik etti. Konserin ardından Edirne Belediyesi Başkan Yardımcısı Çiğdem Gegeoğlu, ünlü şarkıcıya plaket ve çiçek verdi.