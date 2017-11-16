Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 23°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
108465
ALTIN
159.006
DOLAR
3.8669
STERLİN
5.1004
EURO
4.5482
İlaç almayı unutmak tarih oluyor!
İlaç almayı unutmak tarih oluyor!
Gen tedavisinde yeni bir yöntem deneniyor!
Gen tedavisinde yeni bir yöntem...
1 haftada 5 kilo verdiren ev yapımı tarif!
1 haftada 5 kilo!
banner468

K.Irak'ta şehit olmuştu! Kahreden detay

Irak'ın kuzeyindeki Gara Bölgesi'nde PKK'lı teröristlerin güvenlik güçlerine yönelik düzenlediği saldırıda tezkere alacağı gün şehit olan Topçu Er Suat Surki için memleketi Van'da tören düzenlendi. Tören ardından şehit Surki gözyaşları arasında toprağa verildi

K.Irak'ta şehit olmuştu! Kahreden detay

Irak'ın kuzeyindeki Gara Bölgesi'nde PKK'lı teröristlerin güvenlik güçlerine yönelik düzenlediği saldırıda tezkere alacağı gün şehit olan Topçu Er Suat Surki için memleketi Van'da tören düzenlendi. Tören ardından şehit Surki gözyaşları arasında toprağa verildi

16 Kasım 2017 Perşembe 14:40
K.Irak'ta şehit olmuştu! Kahreden detay
banner404

KUZEY Irak'ın Gara bölgesinde dün akşam saatlerinde PKK'lı teröristler tarafından güvenlik güçlerine saldırı düzenlendi. Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Teröristlerin açtığı ilk ateşte Van nüfusuna kayıtlı 5 kardeşin en küçüğü 21 yaşındaki Topçu Er Suat Surki tezkeresini alması gereken dün şehit olurken, 1'i ağır 2 asker de yaralandı.Tezkeresini alacağı gün şehit olan  Surki'nin cenazesi,  Şırnak'taki uğurlama töreninin ardından memleketi Van'a gönderildi. Şehit Surki için Yukarı Norşin Camiinde tören düzenlendi.
Törene, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Van Asayiş Kolordo Komutanı Korgeneral Salih Karataş, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Emniyet Müdürü Suat Ekici, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, kurum amirleri, asker, polis ve şehidin yakınları katıldı. 
 
Tezkere alacağı gün şehit olan Topçu Er Suat Surki'nin cenazesini tören alanına getirilmesi sırasında ailesi  ve yakınları fenalık geçirdi. Komutanlar şehidin ailesi ve yakınlarını teselli etti. 
Daha sonra şehidin özgeçmişi okundu. Şehit Surki için duaların okunmasının ardından, cenazesi Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta toprağa verildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
IrakGara BölgesiPKK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emniyet'ten flaş açıklama! 533 kişi göreve iade edildi...
Emniyet'ten flaş açıklama! 533 kişi göreve iade edildi...
Bomba iddia! Hangi CHP'li belediyelere operasyon yapılacak?
Bomba iddia! Hangi CHP'li belediyelere operasyon yapılacak?
Cumhuriyet'e 90 yıllık reklam arası diyordu
Cumhuriyet'e 90 yıllık reklam arası diyordu

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim