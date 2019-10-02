Kimyasal paniği

OLAY, saat 18.00 sıralarında Haraççı - Sazlıbosna yolunda akşam saatlerinde meydana geldi. Hadımköy yönünde seyreden bir kamyondan yola kimyasal madde yüklü 12 bidon düştü. Arkadan gelerek bidonlara çarpan araçlarda hasar oluştu. Dumanlar yükselen bidonlara müdahale için olay yerine ekipler çağrıldı. Trafik yoğunluğuna da neden olan bidonlar, itfaiye ekiplerince yoldan kaldırıldı. Bidonların içindeki maddenin "hidrojen peroksit" olduğu öğrenildi. Bidonların yoldan kaldırılmasıyla trafikteki aksama da normal seyrine döndü.