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Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile çocuğa konulan isim, 3 adı geçmemek üzere ve kısaltma yapılmadan yazılacak. Doğum bildirimi sözlü beyanla da yapılacak

Kimlikte yeni dönem! Artık isim verirken...

Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile çocuğa konulan isim, 3 adı geçmemek üzere ve kısaltma yapılmadan yazılacak. Doğum bildirimi sözlü beyanla da yapılacak

20 Ekim 2017 Cuma 11:57
Kimlikte yeni dönem! Artık isim verirken...
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NÜFUS Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek, yasalaştı. Yasayla birlikte doğum bildirimi ve çocuğa konulan isimlerde de yeni düzenlemeler yapıldı. Doğum bildirimi sözlü beyanla da yapılacak. Çocuğa konulan isim, 3 adı geçmemek üzere ve kısaltma yapılmadan yazılacak.
Çocuğa konulan isim 3 adı geçemeyecek
 
Sağlık personelinin takibi dışında doğan çocukların doğum bildirimi nüfus müdürlüklerine sözlü beyanla yapılacak. Her sözlü beyanda mülki idare amirinin emri ile aile hekimlerince beyanların doğruluğunun araştırılması zorunlu olacak. Doğum bildirimi, veli, vasi, kayyım, bunların bulunmaması halinde çocuğun büyükanne, büyükbaba veya ergin kardeşleri ya da çocuğu yanında bulunduranlar tarafından yapılacak. Çocuğa konulan isim, 3 adı geçmemek üzere ve kısaltma yapılmadan yazılacak.
 
Yurt dışındaki doğum bildirimleri, yabancı makamlardan alınan resmi belge veya raporun dış temsilciliğe verilmesi ile yapılacak. Doğum bildiriminin dış temsilciliğe bizzat yapılamaması halinde, yabancı makamlardan alınan resmi belge veya rapor ile çocuğa konulan adın belirtildiği dilekçenin, ana ve babanın kimlik bilgilerini gösteren belgelerle dış temsilciliğe gönderilmesi suretiyle de yapılabilecek.
 
Ölü doğan çocuklar aile kütüğüne yazılmayacak. Bir doğumda birden ziyade doğan çocuklar Doğuş sırasıyla yazılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Nüfus Hizmetleri KanunuKimlik
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