Kim dost kim düşman! Bir ülke daha Türkiye'ye silah satışını durdurdu
Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna teröristlere yönelik gerçekleştirdiği harekatı çekemeyen Avrupa ülkeleri harekete geçti. NATO üyesi Norveç, Türkiye'ye silah ihracatını askıya aldığını duyurdu. Daha önce de aynı hamle Finlandiya'dan gelmişti.
FİNLANDİYA'NIN ardından Türkiye'ye silah satışı konusunda bir adım da Norveç'ten geldi. Norveç, her türlü silah satışının ihracaatını durdurduğunu açıkladı.
DIŞİŞLERİNE MAİL GÖNDERDİ
Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide, AFP'ye gönderdiği mailinde, "Durumun karmaşık olduğunu ve sürekli değiştiğini göz önüne alırsak, Dışişleri Bakanlığı bir önlem olarak Türkiye'ye savunma ya da farklı amaçlı kullanımlar için yeni ihracat taleplerine yanıt vermeme kararı aldı." dedi.
TÜRKİYE'YE YAPTIRIM TASARISI
Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ve Demokrat Senatör Chris Van Hollen'ın üzerinde uzlaşı sağladığı Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısının ardından, Temsilciler Meclisi'nden 29 Cumhuriyetçi Kongre üyesi de benzer bir yaptırım yasa tasarısı sunacaklarını açıkladı.
"GÜÇLÜ BİR KARŞILIK VERİLMELİ"
Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçilerin lideri Kevin McCarthy, Cumhuriyetçi Parti grubu denetçisi Steve Scalise ve diğer parti liderleri Ankara'nın operasyonuna güçlü bir karşılık verilmesi gerektiğini savundu.
"CİDDİ SONUÇLARLA KARŞI KARŞIYA KALMALI"
Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Liz Cheney, yaptığı yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve rejimi, DEAŞ'a karşı binlerce kayıp veren ve yurdumuzu korumamıza yardım eden Kürt müttefiklerimize acımasızca saldırdığı için ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalmalı." dedi.
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