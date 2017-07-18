Kilo vermek için yattığı ameliyat masasından cenazesi çıktı

KOCAELİ'NIN Derince ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi 36 yaşındaki Dilek Utar, fazla kilolarından kurtulmak için yattığı ameliyat masasından kalkamadı, 3 yaşındaki oğlunun 1 ay sonra sünnet olacak olması nedeniyle yağlarını aldırmaya karar veren Dilek Utar, İzmit'te özel muayenesi bulunan Estetik Plastik Rekonsrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İ.G.'ye muayene oldu. Doktor İ.G., 13 Temmuz günü İzmit'te özel bir hastanenin ameliyathanesini kullanarak 89 kilo olan Dilek Utar'dan 6 kilo 175 gram yağ aldı. Ailenin iddialarına göre, doktor Utar’dan gereğinden fazla yağ aldı. Operasyondan sonra servise alınan Dilek Utar fenalaşınca yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Dilek Utar ameliyattan bir gün sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili konuşan Dilek Utar’ın eşi Müjdat Utar, “Bu benim yapacağım operasyon normal bir bayanın sezaryenle doğum yapmasının onda biri bu dedi. Risksiz bir ameliyat olduğunu söyledi. Aklımıza kötü şeyler getirmememizi ölümle sonuçlanacak bir şey olmadığını söyledi. Kesmeyeceğim, biçmeyeceğim dedi. Ama kesilmedik yer bırakmamışlar komple almışlar. İlk geldiğinde ben bir gördüm etide kanlar içinde. Zaten fazla durmadı. Sabah 8'de çıktı akşam 8'de kalp krizi geçirdi” dedi.

Suçluların derhal cezasını çekmesini gerektiğini söyleyen Vedat Utar ise, “Doktorluk mesleğinin de bir yemini vardır. Kuralları vardır. Ama sen bunlara da uymamışsın. Biz geldik hiç onu göremedik. Asistanı anlatıyor. Ameliyatı o yapmamış ki. Asistan ondan aldığı bilgileri bize yansıtıyor. Onun da bir günahı yok. Elinden geleni yapıyorlar. Ama o doktor görevini yerine getirmedi. Bu çocukların vebali onun üzerine olsun” ifadelerini kullandı.

Hastanede Dilek Utar’ın yanında bulunan Zuhal Bal da, “İlk gittiğimizde biz görüşmek için bu ameliyatın çok riskli de olduğunu ama sezeryandan onda biri kadar daha az riskli olduğunu daha çabuk ayağa kalkacağını hatta ameliyattan bir gün sonra ayağa kalkacağını ertesi günde hastahaneden taburcu olacağını söyledi. Hiçbir problem olmadığını hiç bir riskten bahsetmedi. Dilek hiç kendinde değildi. İyi misin dediğinde şöyle bir gözünüze bakıyor sonra kafasını çeviriyor. Net bir şekilde konuşup kendini bize ifade edemedi. Pansuman yapacaktık hemşire hanım geldi. Karnı bir açıldı medikal korse kan içinde alt taraf kan içinde artık sabaha doğru kollarıma yapışıp abla beni kurtar deyip tekrar gidiyor kadın. Sürekli nöbetler halinde kendine hiç gelemedi. En son doktorla konuşmasına şahit oldum. 'Hocam artık cinnet geçireceğim bende hasta yakını, ne yapacağız? Hasta hiç iyi değil' dedi. Ve bunu dediğinde sabaha karşı 5-5.30'du. Ve yine kimse gelmedi. Kimse müdahale etmedi. En son sabah 08.45'te kucağımda öldü” şeklinde konuştu.

Öte yandan, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.