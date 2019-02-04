Kılıçdaroğlu’nun resti! Yumruğunu masaya vurdu...

HÜRRİYET gazetesi azarı Abdulkadir Selvi CHP PM'de yaşanan gerilimin perde arkasını yazdı. Selvi; 'Kılıçdaroğlu’nun resti ve ilginç seçim ittifakları' başlıklı yazısında şunları dile getirdi: CHP’nin Parti Meclisi (PM) toplantıları artık seçimler kadar önemli hale geldi. Geçen hafta kıran kırana geçen PM’nin ardından, cumartesi günü belediye başkan adaylarının belirlendiği son toplantı yapıldı. Boş yerler için Kılıçdaroğlu’na yetki verildi. CHP Lideri, aralarında Silivri, Bayraklı, Etimesgut ve Maltepe gibi önemli ilçelerin de bulunduğu boş kalan yerlerin belediye başkan adaylarını belirleyecek. 27 Ocak günkü 18 saatlik PM toplantısına nazaran, 2 Şubat günkü toplantı daha yapıcı bir havada geçiyor. Ama buna rağmen iki önemli gerilim yaşanıyor.

Toplantının ilk 45 dakikasında boş olan yerler okunup, bunlar için genel başkana yetki verilmesiyle ilgili önerge üzerinde konuşuluyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi kritik yerlere sıra bir türlü gelmeyince ilk gerilim orada yaşanıyor. Muhalefet öncelikle İstanbul’un konuşulmasını istiyor. Fazlasıyla sabırlı kişiliği ile bilinen Kılıçdaroğlu, toplantıda birkaç kez rest çekiyor. CHP Lideri’nin bu tavrı etkili oluyor, istediği sonucu alıyor. Kadıköy belediye başkan adayı Şerdil Dara Odabaşı’yla ilgili oylamada salt çoğunluk sağlanamamış, 29’a 30 dengesi oluşmuştu. Kılıçdaroğlu, Kadıköy’ü tekrar oylamaya sokuyor. Bu kez Şerdil Dara Odabaşı oybirliği ile seçiliyor. PM toplantısında muhalefet 7-8 kez kapalı oylama teklifi veriyor. Ama geçen PM’ye göre bir tık daha az gerilimli geçen toplantıda iki kez ipler kopuyor.



MYK’YA SİTEM

Kılıçdaroğlu, açık oylama ile genel başkana yetki verilmesini sağlayacak önergenin geçmesini beklerken İzmir Bayraklı için Erdal Aksünger önerge veriyor. Aksünger’in adaylığına ilişkin önerge gündeme alınınca, Kılıçdaroğlu toplantıya ara verip acilen MYK’nın toplanmasını istiyor. Çünkü CHP Lideri’ni kızdıran bir durum yaşanıyor. Genel başkana yetki verilmesiyle ilgili önerge gündeme gelince 18 MYK üyesinden 5’i el kaldırıyor. Kılıçdaroğlu, verilen arada MYK üyelerine “Arkadaşlar, birlikte karar vermedik mi? Neden desteklemiyorsunuz?” diye sitem ediyor. Haklı. 20-25 dakika süren MYK’nın ardından PM toplantısı yeniden başlıyor. Kılıçdaroğlu’nun ağırlığını koyması üzerine toplantının başında MYK üyelerinin isimleri tek tek okunarak açık oylama isteniyor. Bu tablo üzerine Erdal Aksünger adaylığını geri çekiyor.



KILIÇDAROĞLU’NDAN GÜVEN RESTİ

İkinci ve daha önemli bir kriz ise yetki talebinin tartışmaya açılması üzerine yaşanıyor. 40-45 dakika süren tartışma sırasında muhalefet, bu kadar geniş yetki talebini doğru bulmadığını belirtiyor. Yetki talebinin çerçevesinin daraltılmasını öneriyor. Tartışmaları uzun süre sabırla dinleyen Kılıçdaroğlu, bir noktada elini masaya vuruyor ve ikinci restini çekiyor. CHP Lideri, “Bu bir güven krizidir. Bana güvenmiyor musunuz?” diye soruyor. Ardından “O zaman MYK için güven oylaması istiyorum” diyor. MYK üyeleri de bu noktada Kılıçdaroğlu’na güçlü bir şekilde destek veriyorlar. Bunun üzerine muhalefet, “MYK’ya güvenoyu talep etmeniz doğru değil. Bu kadar geniş yetki talebi olmaz, biz ona itiraz ediyoruz. Önerinizi geri çekin” önerisini getiriyor. Kılıçdaroğlu güvenoyu talebini geri çekiyor, ama yetkiyi alıyor.



İLGİNÇ İTTİFAKLAR

Tartışmalara, istifa restlerine, gerilimlere rağmen sonunda Kılıçdaroğlu’nun dediği oldu. CHP Lideri belirlediği adayları istediği yerlere yerleştirdi. Belki gözden kaçtı ama Kılıçdaroğlu sadece belediye başkan adaylarını belirlemedi, partiyi yeniden dizayn etti, ilginç ittifaklar kurdu.

İYİ Parti ile ittifak yaptı. ÖDP Genel Başkanı Alper Taş’ı Beyoğlu belediye başkan adayı yaparak, marjinal solu CHP’nin kanatları altına aldı.

Adıyaman’da Ömer Faruk Ünsal’ı destekleyerek Saadet Partisi’yle “dirsek teması” kurdu.

Ama gözlerden uzak işbirliğini HDP ile gerçekleştirdi. HDP şimdilik İstanbul, İzmir ve Adana’nın aralarında yer aldığı üç yerde, ama sonunda 7 önemli yerde aday çıkarmayarak CHP’yi destekleme kararı aldı. Kılıçdaroğlu, stratejik ittifaklar geliştirdi. Bunların hepsinin seçim sonuçlarına bir yansıması olacak. Kılıçdaroğlu, bir tek DSP’yi iyi hesap edemedi. Çünkü DSP’nin çoğunluğu CHP’nin eski belediye başkanlarından oluşan güçlü isimlerle seçime asılacağı konuşuluyor. Şişli’de Mustafa Sarıgül’le olduğu gibi. Bakalım bu ittifaklar CHP Lideri’ni başarıya mı taşıyacak, yoksa bumerang gibi dönüp vuracak mı?