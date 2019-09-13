Kılıçdaroğlu'ndan hain saldırıyla ilgili açıklama

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'da PKK'lı teröristler tarafından gerçekleştirilen EYP'li saldırıda 4 kişinin şehit olması, 13 kişinin de yaralanmasıyla ilgili sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Eli kanlı terör örgütü PKK, alçak yüzünü bir kez daha gösterdi… Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, masum vatandaşlarımıza yönelik düzenlenen alçakça saldırıda şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.''